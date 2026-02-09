  • İSTANBUL
Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı
Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı

Kalp ve damar hastalıkları dünyada bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ederken, bilim dünyasından umut verici bir haber geldi. Yapılan klinik araştırmalar, nar suyu ve yaban mersini kombinasyonunun damarlarda biriken plakları temizlemede ve arterlerin esnekliğini artırmada kritik bir rol oynadığını kanıtladı. Özellikle narın içinde bulunan punikalajin maddesi ile yaban mersinindeki antosiyaninler birleştiğinde, damar duvarlarındaki oksidatif stresi azaltarak 'pırıl pırıl' bir temizlik sağlıyor.

#1
Foto - Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı

Mucize karışımın temelini her gün tüketilecek bir kase taze yaban mersini veya 240 ml saf nar suyu oluşturuyor. Bilim insanları tarafından yürütülen ve bir yıl süren klinik çalışmada, düzenli nar tüketen hastaların şah damarlarındaki (karotis) daralmanın 5 oranında gerilediği, kan basıncının ise ! düştüğü gözlemlendi. Yaban mersini ise içerdiği polifenoller sayesinde nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesini ve kan akışının hızlanmasını sağlıyor.

#2
Foto - Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı

Bu doğal koruma kalkanını oluşturmak için uzmanlar, sabah kahvaltılarında bir kase yulafın içerisine eklenen taze yaban mersini ve yanında içilecek bir bardak taze sıkılmış nar suyunu öneriyor. Bu kombinasyon, kötü kolesterol (LDL) oksidasyonunu engelleyerek damar sertleşmesinin (ateroskleroz) önüne geçiyor. Ayrıca bu meyvelerin lifli yapısı, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek dolaylı yoldan kalp sağlığını destekleyen faydalı bakterilerin artışını sağlıyor.

#3
Foto - Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı

Sonuçlar sadece damar temizliğiyle sınırlı değil; düzenli tüketim hafızayı güçlendiriyor ve beyin kan akışını artırarak felç riskini de minimize ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanan bireylerin, narın ilaç etkileşimi riski nedeniyle bu kürden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

