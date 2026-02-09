Sadece bir kasesi damarları pırıl pırıl yapıyor: Kalp krizini önleyen mucize karışım ortaya çıktı

Kalp ve damar hastalıkları dünyada bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ederken, bilim dünyasından umut verici bir haber geldi. Yapılan klinik araştırmalar, nar suyu ve yaban mersini kombinasyonunun damarlarda biriken plakları temizlemede ve arterlerin esnekliğini artırmada kritik bir rol oynadığını kanıtladı. Özellikle narın içinde bulunan punikalajin maddesi ile yaban mersinindeki antosiyaninler birleştiğinde, damar duvarlarındaki oksidatif stresi azaltarak 'pırıl pırıl' bir temizlik sağlıyor.