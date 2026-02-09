Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti

Büyükelçi Habibullahzade de İran ve Türkiye'nin tarihi kültür, din, ortak kimliğe dayalı güçlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki temasların en üst düzeyde devam ettiğini söyledi. Görevlerinin, bunları daha da geliştirmek olduğunu dile getiren Habibullahzade, "Bölgesel konularla ilgili birçok konuda, başta Filistin ve Gazze olmak üzere iki ülke ortak bir tutuma sahiplerdir." diye konuştu.