SON DAKİKA
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti
AA Giriş Tarihi:

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade ile görüştü.

1
#1
Foto - Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti

Parti genel merkezindeki görüşmede konuşan Perinçek, İran ile aynı cephede olduklarını, İran'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü önemsediklerini vurguladı. Türkiye topraklarından hiçbir zaman İran'a zarar gelmeyeceğinin altını çizen Perinçek, "İran'a yönelen silah bize yönelmiştir. İran'a yönelen tehdit, Amerika ve İsrail tehdidi bize de yönelmiştir. O bakımdan kaderlerimiz, geleceklerimiz bütünüyle ortaktır. İran'ın bu direnişi o bakımdan bize çok büyük bir güven veriyor, ferahlık veriyor." dedi.

#2
Foto - Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti

Büyükelçi Habibullahzade de İran ve Türkiye'nin tarihi kültür, din, ortak kimliğe dayalı güçlü ilişkilere sahip olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki temasların en üst düzeyde devam ettiğini söyledi. Görevlerinin, bunları daha da geliştirmek olduğunu dile getiren Habibullahzade, "Bölgesel konularla ilgili birçok konuda, başta Filistin ve Gazze olmak üzere iki ülke ortak bir tutuma sahiplerdir." diye konuştu.

#3
Foto - Doğu Perinçek ve Ethem Sancak o ismi konuk etti

Habibullahzade, İran'ın, bölge sorunlarının bölge ülkelerinin görüşleri doğrultusunda çözülmesinden yana olduğunu ve dış müdahaleye karşı çıktığını söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer üst düzey yetkililere, bölgedeki son gelişmelerle ilgili gerilimi azaltmaya yönelik tutumları ve söylemleri dolayısıyla minnettar olduklarını belirten Habibullahzade, "İran, mantığa ve adalete dayalı bir diplomasi sürecinde ve yolunda devam etmek hususunda kararlıdır. İran karşılıklı menfaatler üzerine kalıcı bir mutabakata varmak isteğindedir. Bu doğrultuda bir kez daha Türkiye'deki kardeşlerimizin çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Allah korusun bizde İran'daki gibi sorun olsa,bir hançer de İran saplardı,tarihten beri en sinsi düşman İran'dır
