SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak KAAN için kritik tarih açıklandı! ABD ve Rusya şaşkın: Göklerin yeni hakimi resmen geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli Muharip Uçak KAAN için kritik tarih açıklandı! ABD ve Rusya şaşkın: Göklerin yeni hakimi resmen geliyor!

KAAN, sadece bir uçak değil, insansız savaş uçağı ANKA-3 ile entegre çalışabilen devasa bir ekosistemin parçası olarak geliyor. 2026 yılı itibarıyla ikinci prototipin de yıl sonuna kadar tamamlanması ve testlere katılması hedefleniyor. Bu takvim, Türkiye'yi dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen ve bu teknolojiyi ihraç edebilen 4 ülkeden biri konumuna getiriyor. ABD'nin F-35 programındaki ambargolarına ve Rusya'nın teknolojik rekabetine karşı Türkiye, kendi öz imkanlarıyla gökyüzündeki bağımsızlığını ilan ediyor.

Foto - Milli Muharip Uçak KAAN için kritik tarih açıklandı! ABD ve Rusya şaşkın: Göklerin yeni hakimi resmen geliyor!

Küresel pazarda da KAAN rüzgarı esmeye başladı. Endonezya ile yapılan 48 adetlik satış anlaşmasının ardından Suudi Arabistan ile yürütülen görüşmelerde en üst seviyeye gelindi. Suudi Arabistan'ın projeye ortaklık ve alım ilgisi, uçağın finansal sürdürülebilirliğini ve bölgesel gücünü pekiştiriyor. Teknik özellikleriyle göz dolduran KAAN; düşük radar görünürlüğü, süper-seyir (super-cruise) yeteneği ve yapay zeka destekli aviyonikleriyle F-16'ların yerini alarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni vuruş gücü olacak.

Foto - Milli Muharip Uçak KAAN için kritik tarih açıklandı! ABD ve Rusya şaşkın: Göklerin yeni hakimi resmen geliyor!

Takvime göre, ilk seri üretim KAAN teslimatlarının 2029 yılında başlaması öngörülüyor. İlk etapta F110 motorlarıyla üretilecek olan 20 ile 40 adet arasındaki uçağın ardından, 2032 yılında tamamen yerli motor TF35000 ile donatılmış versiyonlar envantere girecek. Bu süreçte Türkiye, sadece kendi savunmasını güçlendirmekle kalmayıp, 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle savunma liginde zirveye oynayacak.

Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?
Gündem

Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?

Ali Karahasanoğlu, AK PARTİ ve Erdoğan düşmanlığı paydasında birleşen ancak seçim sonrası birbirine giren "benzemezler ittifakı"nın kirli ça..
Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı
Gündem

Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hafızaları tazeleyerek, o dönemde "baraj patla..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

