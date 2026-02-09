Milli Muharip Uçak KAAN için kritik tarih açıklandı! ABD ve Rusya şaşkın: Göklerin yeni hakimi resmen geliyor!

KAAN, sadece bir uçak değil, insansız savaş uçağı ANKA-3 ile entegre çalışabilen devasa bir ekosistemin parçası olarak geliyor. 2026 yılı itibarıyla ikinci prototipin de yıl sonuna kadar tamamlanması ve testlere katılması hedefleniyor. Bu takvim, Türkiye'yi dünyada 5. nesil savaş uçağı üretebilen ve bu teknolojiyi ihraç edebilen 4 ülkeden biri konumuna getiriyor. ABD'nin F-35 programındaki ambargolarına ve Rusya'nın teknolojik rekabetine karşı Türkiye, kendi öz imkanlarıyla gökyüzündeki bağımsızlığını ilan ediyor.