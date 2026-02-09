Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

"Yapılan çalışmalarda üretim hattı için 100 adet ve üzeri iyi bir rakam olarak kabul ediliyor. TUSAŞ olarak biz bunu 50’ye kadar çekebiliyoruz. Yani burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları da konuşuyoruz. Onların da böyle bir isteği var. Nihai sonucu hep birlikte göreceğiz"