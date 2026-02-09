Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, üretim hattının kurulması için o ülkeye sundukları Kaan ve Gökbey şartını ilk kez açıkladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, üretim hattının kurulması için o ülkeye sundukları Kaan ve Gökbey şartını ilk kez açıkladı.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayiinde esen rüzgar, stratejik bir ortaklığa dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad ziyaretiyle ivme kazanan görüşmelerde, Milli Muharip Uçak KAAN ve GÖKBEY helikopteri için masadaki seçenekler netleşti.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Riyad’daki World Defense Show 2026’da TRT Haber'e kritik açıklamalarda bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN projesinin sadece Türkiye’nin değil, dost ve kardeş ülkelerin ortak platformu haline geldiğini vurguladı.
Endonezya’nın ardından Suudi Arabistan’ın da projeye olan ilgisinin en üst seviyeye çıktığını belirten Demiroğlu, şunları söyledi: "Suudi yetkililerle hangi model üzerinden ilerleyeceğimizi detaylandırıyoruz. Yerinde üretim, doğrudan satın alma veya her ikisinin karışımı masada. Süreç, onların vizyonuna göre şekillenecek. Bu yıl içerisinde somut bir imza atılmasını bekliyoruz."
‘Suudi Arabistan’ın kaç adet KAAN almak istediği?’ sorusunu cevaplayan Demiroğlu, ekonomik bir üretim hattı için dünya standartlarında 100 adetlik siparişin makul olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Yapılan çalışmalarda üretim hattı için 100 adet ve üzeri iyi bir rakam olarak kabul ediliyor. TUSAŞ olarak biz bunu 50’ye kadar çekebiliyoruz. Yani burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları da konuşuyoruz. Onların da böyle bir isteği var. Nihai sonucu hep birlikte göreceğiz"
İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23