Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız
Haber Merkezi

Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, üretim hattının kurulması için o ülkeye sundukları Kaan ve Gökbey şartını ilk kez açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayiinde esen rüzgar, stratejik bir ortaklığa dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad ziyaretiyle ivme kazanan görüşmelerde, Milli Muharip Uçak KAAN ve GÖKBEY helikopteri için masadaki seçenekler netleşti.

#2
Foto - Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Riyad’daki World Defense Show 2026’da TRT Haber'e kritik açıklamalarda bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, KAAN projesinin sadece Türkiye’nin değil, dost ve kardeş ülkelerin ortak platformu haline geldiğini vurguladı.

#3
Foto - Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

Endonezya’nın ardından Suudi Arabistan’ın da projeye olan ilgisinin en üst seviyeye çıktığını belirten Demiroğlu, şunları söyledi: "Suudi yetkililerle hangi model üzerinden ilerleyeceğimizi detaylandırıyoruz. Yerinde üretim, doğrudan satın alma veya her ikisinin karışımı masada. Süreç, onların vizyonuna göre şekillenecek. Bu yıl içerisinde somut bir imza atılmasını bekliyoruz."

#4
Foto - Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

‘Suudi Arabistan’ın kaç adet KAAN almak istediği?’ sorusunu cevaplayan Demiroğlu, ekonomik bir üretim hattı için dünya standartlarında 100 adetlik siparişin makul olduğunu belirterek şunları söyledi:

#5
Foto - Türkiye'den o ülkeye şart: En az 50 MMU KAAN ve en az 50 GÖKBEY helikopter almalısınız

"Yapılan çalışmalarda üretim hattı için 100 adet ve üzeri iyi bir rakam olarak kabul ediliyor. TUSAŞ olarak biz bunu 50’ye kadar çekebiliyoruz. Yani burada bir üretim hattı kurmamız için en az 50 KAAN ve en az 50 GÖKBEY alınması gerekiyor. Suud tarafıyla bunları da konuşuyoruz. Onların da böyle bir isteği var. Nihai sonucu hep birlikte göreceğiz"

