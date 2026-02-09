Şeriatla yönetilen ülkeden dikkat çeken çıkış: Yolsuzluk yapanları öldürmek caiz olsaydı onları öldürürdük
Afganistan'ın Herat Valisi Nur Ahmed İslam Cer "Yolsuzluk yapanları öldürmek caiz olsaydı onları öldürürdük" açıklamasını yaptı.
Afganistan'ın Herat Valisi Nur Ahmed İslam Cer "Yolsuzluk yapanları öldürmek caiz olsaydı onları öldürürdük" açıklamasını yaptı.
Herat Valisi Nur Ahmed İslam Cer, vilayette yolsuzlukla mücadele için ciddi çabalar sarf edildiğini belirtti.
Vali, idari yolsuzluğa karışanların durumunun "adam kaçıranlar gibi olduğunu" ve sert önlemlerle karşılaşacaklarını söyledi. Afganistan'da fidye için adam kaçıran kişilere genellikle idam cezası veriliyor.
Konuyla ilgili konuşan Herat valisi şunları söyledi: "İdari yolsuzluk alanında, kurumlarımızda yolsuzluk olmadığını söyleyemeyiz, ancak sizi temin ederim ki buna karşı çok sert önlemler alınıyor. Ben idari yolsuzluk yapan memurları adam kaçıran kişiler olarak görüyorum. Eğer onları öldürmek caiz olsaydı, onların öldürmelerini söylerdim. Ancak şeri yasalara göre hareket ettiğimiz için onları görevlerinden alıyor ve hapsediyoruz."
Bazı Herat sakinleri valinin idari yolsuzluğa karşı sert tutumunu memnuniyetle karşıladı ve sorumlu kurumlara kamu mallarının ve devlet gelirlerinin kaybını önlemek için yolsuzluğa karışanlarla sıkı bir şekilde ilgilenmeleri çağrısında bulundu. Herat sakinlerinden Mahmud Şerifi Tolo News'e şunları söyledi: "Afganistan halkı, özellikle de Herat sakinleri bu adımı memnuniyetle karşılıyor. Valinin açıklamalarını sosyal medyada duyduk ve çok iyiydi. Yolsuzlukla mücadele etmek ve yolsuzluğun kökünü kazımak olumlu bir adım."
Bir başka Herat sakini Vahid Ahmed Cemşidi ise şunları söyledi: "Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli faktörlerden biri yolsuzlukla mücadeledir. Kalkınmakta olan ülkeler hem kamu hem de özel kurumlarda yolsuzlukla sürekli mücadele etmelidir." Bazı uzmanlar idari yolsuzlukla mücadelenin halkın hükümete olan güvenini arttırdığını söylüyor. Herat valisi vatandaşları devlet kurumlarında şahit oldukları yolsuzluk vakalarını bildirmeye çağırdı.
Vali ayrıca vatandaşları işlerini geciktirmenin ve devlet dairelerindeki resmi görevleri ihmal etmenin de yolsuzluk olarak kabul edileceği ve sorumluların ciddi idari işlemlerle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Kaynak: Mepa News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23