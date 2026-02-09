Şeriatla yönetilen ülkeden dikkat çeken çıkış: Yolsuzluk yapanları öldürmek caiz olsaydı onları öldürürdük

Konuyla ilgili konuşan Herat valisi şunları söyledi: "İdari yolsuzluk alanında, kurumlarımızda yolsuzluk olmadığını söyleyemeyiz, ancak sizi temin ederim ki buna karşı çok sert önlemler alınıyor. Ben idari yolsuzluk yapan memurları adam kaçıran kişiler olarak görüyorum. Eğer onları öldürmek caiz olsaydı, onların öldürmelerini söylerdim. Ancak şeri yasalara göre hareket ettiğimiz için onları görevlerinden alıyor ve hapsediyoruz."