Beşiktaş taraftarlarını üzecek görüntü! Acun Ilıcalı o isimle bir araya geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın “Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.