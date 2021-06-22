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Spor
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Beşiktaş taraftarlarını üzecek görüntü! Acun Ilıcalı o isimle bir araya geldi

2021-06-22 16:22:43
Beşiktaş taraftarlarını üzecek görüntü! Acun Ilıcalı o isimle bir araya geldi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile bir türlü anlaşamayan Beşiktaş'ta taraftarın canını sıkacak bir görüntü ortaya çıktı.

#1
Foto - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın “Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler uzayınca taraflar arasında ipler koptu. Yalçın'ın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu ifade edilirken yol ayrımının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bomba etkisi yaratan ayrılık kararının ardından Sergen Yalçın'ın “Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

#2
Foto - Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan süreci paylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı. Sıkı dost olan Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir yatta çekilmiş karesine Snob Magazin ulaştı. Yalçın'ın neşeli halleri dikkat çekti. Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Sergen Yalçın'ı arayarak “İmza atma, biraz bekle” dediği öne sürüldü.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile devam etmeyeceğini yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'ya söyledi. Telefonda Ilıcalı ile görüşme yapan Yalçın, yaşanan süreci paylaşırken 1 ayı aşkın sürede yapılan görüşmeler sonucunda bu duruma gelindiğini aktardı. Sıkı dost olan Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da bir yatta çekilmiş karesine Snob Magazin ulaştı. Yalçın'ın neşeli halleri dikkat çekti. Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Sergen Yalçın'ı arayarak “İmza atma, biraz bekle” dediği öne sürüldü.

#3
Foto - Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın bu karesi sonrası,

Acun Ilıcalı ile Sergen Yalçın'ın bu karesi sonrası, "Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye mi imza atacak?" sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

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