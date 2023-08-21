  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
10
Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

2023-08-21 00:09:14
Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor'u ağırladı. Her iki takım da bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

#1
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.

#2
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Süper Lig'in 2'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 tamamlandı.

#3
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Seyircisi önünde maça etkili başlayan Beşiktaş'ta 12'inci dakikada Omar Colley, şahane bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

#4
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Beşiktaş, fırsatkardan yararlanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 bitti.

#5
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Rashica ve Chamberlain 60'ıncı dakikada oyuna girdi.

#6
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

77'inci dakikada sahneye bir kez daha Omar Colley çıktı fakat gol geçerlilik kazanmadı. Hakem, kullanılan köşe vuruşunun dışarıdan geldiğini belirtti ve gol iptal oldu.

#7
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu 81'inci dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

#8
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Hakem Kadir Sağlam, Masuaku'nun Thuram'a diziyle yaptığı müdahaleye penaltı kararı verdi.

#9
Foto - Beşiktaş sahasında istediğini alamadı

Topun başına geçen Oscar Romero topu kaleciyle farklı köşelere yolladı.

Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”
Siyaset

Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”

Ahmet Hakan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayında olması gereken özellikleri sıraladı.
Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak
Ekonomi

Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'ye üreteceği batarya fabrikasıyla enerji depolama konusunda inovatif bir hamle atıyor. Güneş ..
Bu kadarı anca CHP’de olur! Sarıgül ve Kaftancıoğlu hakkında şok iddialar
Siyaset

Bu kadarı anca CHP’de olur! Sarıgül ve Kaftancıoğlu hakkında şok iddialar

Gazeteci Ali Avcu, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile..
Laikçi kadından tesettürlü kadına küstah saldırı
Gündem

Laikçi kadından tesettürlü kadına küstah saldırı

Laikçi kadının otobüste saldırdığı tesettürlü kadına yolcular sahip çıktı.
Cem Küçük tedirgin eden sözler sarf etti: 'Vergisiz telefon'u beğenmedi! Olsa olsa dandiktir kimse almaz
Aktüel

Cem Küçük tedirgin eden sözler sarf etti: 'Vergisiz telefon'u beğenmedi! Olsa olsa dandiktir kimse almaz

Gazeteci Cem Küçük, İPhone ve Samsung ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tanınmış markaların olmamasına itiraz etti. Tedir..
Sesini çıkartması yerde kısıldı! Kılıçdaroğlu'na ulaşılamıyor
Siyaset

Sesini çıkartması yerde kısıldı! Kılıçdaroğlu'na ulaşılamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKTC'de Pile köyüne yapılan yol çalışmasına engel olmaya çalışan BM güçlerine ilişkin herhangi bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23