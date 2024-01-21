2024-01-21 12:59:17 Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu. Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...