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Spor
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Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

2024-01-21 12:59:17
Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu. Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Kötü giditaşa dur demek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı.

#3
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Takıma takviyeler yapmak isteyen Kartal, Fernando Santos'un istediği oyuncu için ilk teması kurdu.

#4
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Beşiktaş, yıldız oyuncu için görüşmelere başlarken, oyuncunun kulübü şok bir talepte bulundu. İşte transfere dair tüm detaylar...

#5
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Sabah'a göre; 2022 yazında Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olan Kerem Atakan Kesgin, eski kulübüne geri döndü.

#6
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Beşiktaş, yaz döneminde de gündemine gelen Jamaal Lascelles için girişimlere başladı.

#7
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki stoper için Newcastle United'la pazarlıklara oturan siyah-beyazlılar, cüzi bir rakama oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

#8
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Takımdaki sakatlıkların da etkisiyle 22 maçta görev alan Lascelles'i sezon sonuna kadar kadrosunda tutmaya niyetli olan Newcastle, henüz Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi.

#9
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

İngiliz futbolcunun, 10 yıldır formasını giydiği takımdan ayrılmaya ve uzun vadeli kontrat imzalayacağı bir kulübe sıcak baktığı öğrenildi.

#10
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Beşiktaş'ın ön libero listesinde yer alan William Carvalho için kulübü Real Betis ile görüşmeler hız kazandı.

#11
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

Yeni teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda girişimlerde bulunulan, 3 milyon Euro yıllık ücret kazanan Portekizli oyuncu için Betis'ten, "Maaşını karşılarsanız bırakırız" yanıtını aldı.

#12
Foto - Beşiktaş onu tesadüfen buldu! Onun için talimat: Mevkisinin açık ara lideri: Santos ille de O dedi...

31 yaşındaki futbolcu, vatandaşı Santos ile çalışmaya sıcak bakıyor ancak 3 milyon Euro maaş vermek istemeyen Beşiktaş, İspanyol ekibiyle yıllık ücretini bölüşmenin yollarını arıyor. Carvalho dışında listede bulunan 35 yaşındaki Nemanja Matic için kulübü Rennes'in 5 milyon Euro bonservis talebi sonrası görüşmeler durdu.

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