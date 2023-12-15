  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birçok kurum ve banka son altın tahminini duyurdu! Tahminleri gören koşa koşa kuyumcuya gidecek

Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

"Türkiye İsrail'den o sebzenin tohumunu alıyor" iddiası doğru çıktı! 'Alıyoruz ama...' diye söze başlayarak açıkladı

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral ablasına operasyon

Balkanlar'dan geliyor! İstanbul'a kar uyarısı yapıldı

Türkiye genelinde 26 mağazası vardı! Migros o şirketi satın aldı

CHP terör seviciliğinde boyut atladı: Mustafa Adıgüzel'den "sayın Öcalan" skandalı

Asgari ücret yeni rekorunu kıracak! 'TEK ZAM' ne kadar olacak? İlk teklif TİSK'ten

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası açıklama: ABD'den Türkiye'ye F-16 hamlesi
Gündem
4
Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

2023-12-15 08:37:21
Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu skorla beraber gruptaki ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı. İşte tüm detaylar... UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, D grubu son maçında Lugano'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan Kreshnik Hajrizi'nin (k.k.) ve Emrecan Terzi'nin attığı golle 2-0 galip ayrıldı.

#1
Foto - Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

Bu skorla beraber grupta ilk kez galibiyetle tanışan temsilcimiz, toplamda 4 puanla son sırada turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonunda çıkan tartışmada Oxlade Chamberlain, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

#2
Foto - Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR 33'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hajdari'nin şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 36'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Tayfur Bingöl'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'un cezası sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top Lugano savunmasından döndü. Dönen topu takip eden Cenk, daha dar bir açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 59'uncu dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Saipi gole izin vermedi.

#3
Foto - Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

60'ıncı dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluşan Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 70'inci dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mai'nin kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oluşan karambol sonrasında topu önünde bulan Cimignani'nin sert şutunda Ersin bir kez daha gole izin vermedi. 88'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Chamberlain'in kullandığı kornerde Lugano savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Emrecan Terzi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. 90'ıncı dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. Chamberlain ile Steffen arasındaki ikili mücadelenin ardından iki isim arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, Chamberlain ve Steffen'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti.

Ehliyette yaş sınırı değişiyor!
Aktüel

Ehliyette yaş sınırı değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişti. Bu önemli değişiklik, genç sürücülerin daha er..
Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!
Gündem

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

Tuzla Piyade Okulu’nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlenmeleri ve darp edilmelerinin ardından başlayan idari ve adli soruşturma b..
Zelenskiy ABD'de aşağılandı
Dünya

Zelenskiy ABD'de aşağılandı

Fox News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında Zelenskiy'in dolandırıcı olduğunu söyledi.

BM'den İsrail'e 'tuzlu su' uyarısı: Ciddi zararları olur!
Gündem

BM'den İsrail'e 'tuzlu su' uyarısı: Ciddi zararları olur!

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uya..
Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı
Siyaset

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı
Hamas'tan dünyaya yeni mesaj!
Gündem

Hamas'tan dünyaya yeni mesaj!

Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalayan katil İsrail'e karşı mücadele eden Hamas, kuruluşunun 36. yıl dönümünde direnişe devam edeceği ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23