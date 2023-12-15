2023-12-15 08:37:21 Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu skorla beraber gruptaki ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar grubu 4 puanla 3. sırada tamamladı. İşte tüm detaylar... UEFA Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, D grubu son maçında Lugano'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan Kreshnik Hajrizi'nin (k.k.) ve Emrecan Terzi'nin attığı golle 2-0 galip ayrıldı.