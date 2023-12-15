Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı

60'ıncı dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluşan Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 70'inci dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mai'nin kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oluşan karambol sonrasında topu önünde bulan Cimignani'nin sert şutunda Ersin bir kez daha gole izin vermedi. 88'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Chamberlain'in kullandığı kornerde Lugano savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Emrecan Terzi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2. 90'ıncı dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. Chamberlain ile Steffen arasındaki ikili mücadelenin ardından iki isim arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, Chamberlain ve Steffen'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti.