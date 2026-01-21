  • İSTANBUL
Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi

Adı Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Romelu Lukaku için net bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Foto - Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi

Beşiktaş'ın radarına giren Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için İtalya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun ara transfer döneminde yeniden gündeme geldiğini ancak Belçikalı yıldızın gelen tekliflere kapıyı kapattığını yazdı. Uzun süredir yaşadığı kas sakatlığının ardından yeniden Antonio Conte'nin emrine giren Lukaku'nun, ocak ayında bazı kulüplerin radarına girdiği belirtildi.

Foto - Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi

Haberde, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir yanıt geldiği ifade edildi.

Foto - Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA - Il Mattino'nun haberine göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.

Foto - Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi

Gazetede yer alan ifadede şu vurgu yapıldı: "Big Rom için şu anda yapılacak bir şey yok. Lukaku sezon sonuna kadar Napoli'de kalacak, ardından durum yeniden değerlendirilecek. Arabistan'dan sonra da çizgisini bozmadı ve Conte'nin yanında kalmayı sürdürüyor."

