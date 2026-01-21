  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Starlink'i nasıl durdurdu? CIA'ya yakın site adres verdi Beşiktaş ile anılan Napoli'nin yıldızı Lukaku, kararını verdi İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı Sivilcenin kökünü kazıyor: Maya maskesi pullanıp dökülmeye mani oluyor! Hoşluk maskesi herkesin yeni favorisi Evde soğuk algınlığı ve bağışıklığı güçlendirmek için karışım: 6 saatte nasıl temizlendi?  Hasarlı ağlarla açlığa direniyorlar! Gazze’de deniz bile yaralı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı
AA Giriş Tarihi:

İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı

İspanya'da meydana gelen tren kazasında bilanço ağırlaşıyor. Kazada ölenlerin sayısının 42'ye çıktığı belirtildi.

#1
Foto - İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, basına yaptığı açıklamada, tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 42'ye çıktığını, cesetlerden 10'unun kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kazazedelerden 13'ünün yoğun bakımda olmak üzere, 39'unun hastanelerde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

#2
Foto - İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı

Endülüs Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz da kazanın ardından 43 kişi hakkında kayıp başvurusu aldıklarını hatırlatarak, mevcut durumda açıklanan 42 ölümden ötürü nihai rakama yakın olduklarını düşündüklerini ifade etti.

#3
Foto - İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ - İspanya'da kaza sebebiyle dün 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

#4
Foto - İspanya'da ağır bilanço! Ölü sayısı 42'ye çıktı

OLAY - Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?
Gündem

Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?" başlıklı yazısı.....
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

‘Yalanın Sözcüsü’ Sözcü gazetesi ile milletin ve değerlerinin azılı düşmanı Cumhuriyet ikilisi, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23