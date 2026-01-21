  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Isı bataryası devrimi! Doğal gaza bağımlılığı azaltacak
Alman kimya devi Covestro ile Rondo Energy, yenilenebilir enerjiyle çalışan 100 MWh kapasiteli ısı bataryası kurarak sanayi buhar kazanlarında doğalgazı devre dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Almanya, sanayide enerji dönüşümünü hızlandıracak yeni bir adım attı. Kimya sektörünün önde gelen isimlerinden Covestro, ABD merkezli enerji teknolojisi firması Rondo Energy ile iş birliği yaparak ülkenin kuzeyinde, Brunsbüttel tesisinde 100 megavatsaat (MWh) kapasiteli bir endüstriyel ısı bataryası projesi başlattı.

Bu sistem, fosil yakıt kullanılmadan 7/24 yüksek sıcaklıkta buhar üretimi sağlayarak sanayide doğalgazlı kazanların yerini almayı hedefliyor.

Almanya, 2025 boyunca 573 saat negatif elektrik fiyatı kaydetti — yani üretim tüketimden fazla olduğu için elektriğin bedeli eksiye düştü. Rondo Energy’nin Heat Battery (Isı Bataryası) sistemi, bu fazla enerjiyi verimli biçimde depolamak için geliştirildi.

Sistem, şebekede ucuz ve bol yenilenebilir elektrik bulunduğunda “şarj oluyor” ve enerjiyi özel olarak tasarlanmış ısıya dayanıklı tuğlalar içinde depoluyor. Bu ısı, ihtiyaç duyulduğunda geleneksel buhar üretim hatlarına aktarılıyor. Böylece yenilenebilir elektrik, doğrudan sanayi buharı üretiminde kullanılabiliyor.

Brunsbüttel tesisine kurulan ısı bataryası, 2026 yılı sonuna kadar devreye alınacak. Tamamlandığında, Kaliforniya’da 2025 Ekim’inde faaliyete geçen 100 MWh kapasiteli Rondo tesisiyle birlikte, dünyanın en büyük endüstriyel ısı bataryalarından biri olacak. Sistem faaliyete geçtiğinde: Tesisin toplam buhar ihtiyacının ’unu karşılayacak, Yılda 13 bin ton CO₂ emisyonunu engelleyecek. Bu sayede Almanya, sanayi üretiminde karbonsuz ısı kullanımına geçişte önemli bir eşiği aşmış olacak.

Rondo’nun kullandığı teknoloji, aslında basit bir fizik prensibine dayanıyor. Isıya dayanıklı seramik tuğlalar, elektrik enerjisiyle ısıtılarak termal enerji deposuna dönüşüyor. Depolanan enerji, ihtiyaç halinde buhar üretim sistemine aktarılıyor. Bu yöntem, “Elektrikli Termal Enerji Depolama (ETES)” veya “Termal Batarya” olarak da adlandırılıyor. Yani sistem, bir nevi gigawatt ölçeğinde şarj edilebilir ısı deposu gibi çalışıyor.

Rondo Energy’nin paylaştığı verilere göre sistem: ?’nin üzerinde enerji döngü verimliliği sunuyor, 1.000°C üzerindeki sıcaklıklarda bile kararlı biçimde çalışabiliyor, Onlarca yıl bakım gerektirmeden kullanılabiliyor. Bu performans, endüstriyel ısı üretiminin tamamen yenilenebilir elektrikle yapılmasını mümkün kılıyor.

Küresel enerji tüketiminin yaklaşık %’i endüstriyel ısı ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu nedenle, elektrikli ısı bataryaları yalnızca Almanya için değil, dünya genelinde karbonsuz sanayi hedeflerinin en kritik bileşenlerinden biri haline geliyor. Brunsbüttel projesi, başarıya ulaşması halinde Almanya’da kimya, metalürji ve çimento gibi sektörlerde doğalgazdan elektriğe geçişin önünü açabilir.

Almanya’nın Covestro–Rondo iş birliğiyle attığı bu adım, sanayide yenilenebilir enerji çağının pratik bir örneğini oluşturuyor.

Negatif elektrik fiyatlarını avantaja çeviren ısı bataryası, doğalgazlı buhar sistemlerine sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Rondo Heat Battery teknolojisi, Almanya’da yalnızca bir pilot proje değil; endüstriyel enerji dönüşümünün prototipi. Bu sistem, fosil yakıtlara bağımlılığın azaldığı, karbonsuz üretim döneminin somut başlangıcını simgeliyor. Haber Kaynağı: Electrek

