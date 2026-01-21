Isı bataryası devrimi! Doğal gaza bağımlılığı azaltacak

Rondo’nun kullandığı teknoloji, aslında basit bir fizik prensibine dayanıyor. Isıya dayanıklı seramik tuğlalar, elektrik enerjisiyle ısıtılarak termal enerji deposuna dönüşüyor. Depolanan enerji, ihtiyaç halinde buhar üretim sistemine aktarılıyor. Bu yöntem, “Elektrikli Termal Enerji Depolama (ETES)” veya “Termal Batarya” olarak da adlandırılıyor. Yani sistem, bir nevi gigawatt ölçeğinde şarj edilebilir ısı deposu gibi çalışıyor.