Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

Çinli otomotiv üreticisi XPeng, otomotiv endüstrisinde kullanılan kalite standartlarına göre geliştirilen ilk insansı robot ET1 prototipini tamamladı. Şirket, 2026 sonuna kadar seri üretime geçmeyi planlıyor.

#1
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi XPeng, geleceğin üretim ve hizmet sektörlerini şekillendirebilecek yeni bir adım attı. Şirket, “ET1” adını verdiği otomotiv sınıfı ilk insansı robot prototipinin üretim hattından çıktığını resmen duyurdu.

#2
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng’in kurucusu ve CEO’su He Xiaopeng, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada robotun otomotiv endüstrisinde uygulanan güvenlik ve kalite standartlarına göre geliştirildiğini belirtti. Xiaopeng, bu başarıyı “gelişmiş insansı robotların büyük ölçekli üretimine giden yolda önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi. Her ne kadar robotun görselleri paylaşılmamış olsa da, açıklama Çin teknoloji çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

#3
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng, insansı robot geliştirme planlarını ilk kez 2024’teki AI Day etkinliğinde duyurmuştu. O etkinlikte tanıtılan IRON adlı ilk prototip, 60’tan fazla eklem ve 200’ün üzerinde serbest hareket kabiliyeti sunuyordu. Bir yıl sonra, 2025 AI Day kapsamında yapılan açıklamalarda, robotların 2026 yılı itibarıyla seri üretime alınacağı duyurulmuştu. ET1 prototipinin tamamlanması, bu takvimin somut olarak ilerlediğini gösteren ilk güçlü işaret oldu.

#4
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng, ikinci nesil insansı robotlarını VLA 2.0 mimarisi üzerine inşa ediyor. Bu sistemde, şirketin kendi geliştirdiği özel yapay zekâ çipleri kullanılıyor. Bu çipler, saniyede trilyonlarca işlem (TOPS) kapasitesiyle robotun algılama, hareket ve denge kontrolünü gerçek zamanlı olarak yönetiyor. Robotun biyomimetik kas yapısı, esnek dış kaplaması ve insansı omurga sistemi, ET1’in insan hareketlerine son derece yakın bir akıcılıkla hareket etmesini sağlıyor. Tanıtımlarda gösterilen önceki nesil robot, o kadar gerçekçi hareketler sergilemişti ki izleyiciler “kostüm giymiş bir insan” sandı. XPeng bu iddiayı çürütmek için robotun mekanik bileşenlerini canlı demoda sergilemişti.

#5
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

Şirketin açıklamasına göre ET1, ilk etapta bireysel ev kullanımı için değil, ticari uygulamalar için geliştiriliyor. Bu kapsamda robotların; perakende, konaklama, üretim ve hizmet sektörlerinde kullanılacağı belirtiliyor. XPeng’in mevcut otonom sürüş teknolojileri, robotaksi sistemleri ve akıllı fabrika çözümleriyle entegre şekilde çalışması planlanan ET1, şirketin “fiziksel yapay zekâ (Physical AI)” stratejisinin merkezinde yer alıyor.

#6
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng’in uzun vadeli hedefi, araçlar, robotlar ve otonom sistemleri tek bir yapay zekâ ekosisteminde birleştirmek. Bu vizyon kapsamında geliştirilen ET1, yalnızca bir robot değil; aynı zamanda XPeng’in gelecekteki mobilite ve üretim robotiklerinin öncüsü olarak görülüyor. Şirketin yapay zekâ altyapısı, büyük dil modelleri, özel AI çipleri, gömülü yazılım sistemleri ve otonom kontrol algoritmaları üzerine inşa edilmiş durumda.

#7
Foto - Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng, ET1 ile insansı robot teknolojisini otomotiv standardına taşıyan ilk üretici oldu. Geliştirilen bu yeni sınıf, hem kalite hem de güvenlik açısından otomobil üretim hatlarının titizliğini robotik dünyasına getiriyor. 2026 sonunda seri üretim hattına girmesi planlanan ET1, XPeng’in “akıllı ulaşım” vizyonundan “akıllı yaşam” vizyonuna geçişinin sembolü olarak görülüyor. Kısacası: ET1, sadece bir robot değil, otomotiv teknolojisiyle şekillenmiş yeni nesil fiziksel yapay zekânın ilk somut temsilcisi. Haber Kaynağı: Interesting Engineering

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
