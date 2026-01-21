Otomotiv sınıfı ilk insansı robot! XPeng ET1'i tanıttı

XPeng, ikinci nesil insansı robotlarını VLA 2.0 mimarisi üzerine inşa ediyor. Bu sistemde, şirketin kendi geliştirdiği özel yapay zekâ çipleri kullanılıyor. Bu çipler, saniyede trilyonlarca işlem (TOPS) kapasitesiyle robotun algılama, hareket ve denge kontrolünü gerçek zamanlı olarak yönetiyor. Robotun biyomimetik kas yapısı, esnek dış kaplaması ve insansı omurga sistemi, ET1’in insan hareketlerine son derece yakın bir akıcılıkla hareket etmesini sağlıyor. Tanıtımlarda gösterilen önceki nesil robot, o kadar gerçekçi hareketler sergilemişti ki izleyiciler “kostüm giymiş bir insan” sandı. XPeng bu iddiayı çürütmek için robotun mekanik bileşenlerini canlı demoda sergilemişti.