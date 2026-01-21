  • İSTANBUL
Otomotiv
18
Yeniakit Publisher
Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) hakkında heyecanlandıran bir açıklama geldi. Uygun fiyatlı Togg T6 için tarih verildi.

#1
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, herkesin erişebileceği fiyat segmentinde konumlanacak Togg T6 modelinin 2027’de piyasaya çıkacağını duyurdu.

#2
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg ortağı Fuat Tosyalı, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Togg’un gelecek planlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Tosyalı, Togg’un 2025’i 40 bin adet üretimle tamamladığını belirterek, “Yollardaki toplam Togg sayısı 100 bini aştı” dedi.

#4
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Markanın şu anda T10X ve T10F olmak üzere iki modelle piyasada yer aldığını hatırlatan Tosyalı, T10F’in 2025’in son çeyreğinde 11.437 adet satışla Türkiye’de en çok satılan üçüncü elektrikli otomobil olduğunu söyledi.

#5
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

2026 yılı için 60 bin adetlik üretim hedefi, 2027 sonunda ise yıllık 100 bin adetlik kapasiteye ulaşma planı açıklandı.

#6
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Tosyalı’nın açıklamalarında en dikkat çekici detay, Togg’un yeni ve uygun fiyatlı modeline dair verdiği bilgiler oldu.

#7
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Tosyalı, “Herkesin satın alabileceği bir model üzerinde çalışıyoruz. Bu modelin ismi Togg T6 olacak” diyerek, markanın yeni stratejik hamlesini duyurdu.

#8
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Bu açıklama, daha önce gündeme gelen B-SUV segmentindeki T8X planlarına dair bazı soru işaretleri yarattı.

#9
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Togg’un Avrupa’daki marka tescil dosyalarında T6X ve T6F isimlerinin daha önce görülmesi, Tosyalı’nın açıklamasını destekliyor.

#10
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

T8 serisinin B-SUV segmentinde planlandığı düşünüldüğünde, T6 modelinin A segmentinde, yani giriş seviyesi bir şehir içi elektrikli otomobil olarak konumlanması bekleniyor.

#11
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Uzmanlara göre, T6 şu özelliklerle öne çıkabilir: Gövde uzunluğu: 3,9–4,0 metre, Batarya menzili: 300–350 km (karma sürüş), Tam elektrikli altyapı, Şehir odaklı kompakt tasarım.

#12
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Bu konfigürasyon, Togg T6’yı Hyundai Inster, Dacia Spring, veya BYD Seagull gibi şehir içi kompakt elektrikli araçlarla doğrudan rekabete sokacak.

#13
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Fuat Tosyalı’nın “herkesin erişebileceği model” vurgusu, Togg’un Türkiye pazarında elektrikli mobiliteyi tabana yayma stratejisini işaret ediyor.

#14
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

T10X ve T10F gibi orta-üst segmentte konumlanan modellerin ardından, T6’nın daha geniş kitlelere hitap edecek uygun fiyatlı bir seçenek sunması bekleniyor.

#15
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Bu doğrultuda Togg’un, 2026 sonuna kadar üretim kapasitesini artırarak yerli tedarik zincirini güçlendirmesi ve batarya maliyetlerini düşürmesi planlanıyor.

#16
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

Togg’un yeni modeli T6, şirketin “erişilebilir mobilite” vizyonunun en somut adımı olacak. 2027’de satışa sunulması planlanan model, yerli üretim, kompakt boyutlar ve uygun fiyat kombinasyonuyla elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirebilir.

#17
Foto - Uygun fiyatlı Togg T6 geliyor! Satışa çıkacağı tarih açıklandı

T10X ve T10F ile premium segmentte kendini kanıtlayan Togg, T6 ile elektrikli otomobili kitlesel hale getirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin yerli otomobil markası, bu adımla yalnızca üretim kapasitesini değil, ulaşılabilirlik misyonunu da genişletiyor.

