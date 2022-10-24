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Spor
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Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

2022-10-24 23:37:34
Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildi.

#1
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Hatayspor ile Beşiktaş, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 2-1 kazandı.

#2
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Beşiktaş, Weghorst'un 1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

#3
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak'ın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

#4
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Son 6 lig maçında 1 galibiyet alan ve kötü gidişini sürdüren Beşiktaş bu sonuçla 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.

#5
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

Beşiktaş gelecek hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

#6
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

-Bu sezonun en erken golü Weghorst'tan!- Hatayspor deplasmanında 31. saniyede ağları havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı.

#7
Foto - Beşiktaş Hatay'da hayal kırklığına uğradı

-Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı!- Maçın 13. dakikasında Weghorst, ceza sahasında savunmanın müdalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası Weghorst'a pası veren Salih Uçan'ın topla buluşmadan önce ofsaytta bulunması sebebiyle penaltı iptal edildi. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 1 Stat: Yeni Hatay Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Boudjemaa (Dk. 62 Ribeiro), Lobjanidze (Dk. 80 Kaan Kanak), El Kaabi, Jose Luis (Dk. 80 Bertuğ Özgür Yıldırım) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku (Dk. 86 Umut Meraş), Josef (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 53 Gedson Fernandes), Dele Alli (Dk. 53 Cenk Tosun), N'Koudou, Muleka (Dk. 46 Redmond), Weghorst Goller: Dk. 1 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 50 Jose Luis, Dk. 90 Kaan Kanak (Atakaş Hatayspor) Sarı kartlar: Dk. 25 Boudjemaa, Dk. 40 Vranjes, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+6 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+2 Redmond (Beşiktaş)

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