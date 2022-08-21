2022-08-21 23:49:31 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla yendi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla yendi.
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Rosier kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Diagne'den geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı.
Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.
Beşiktaş gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.
Fatih Karagümrük ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23