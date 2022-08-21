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Spor
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

2022-08-21 23:49:31
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla yendi.

#1
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrıldı.

#3
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Weghorst, 34. dakikada N'Koudou, 50. dakikada Muleka ve 90. dakikada Rosier kaydetti.

#4
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 53. dakikada Diagne'den geldi.

#5
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye çıkardı.

#6
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

#7
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Beşiktaş gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek.

#8
Foto - Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü gole boğdu

Fatih Karagümrük ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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