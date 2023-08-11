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Spor
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Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

2023-08-11 14:43:04
Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda yenip önemli bir avantaj elde eden Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Geçtiğimiz günlerde Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, oyuncuyla yapılacak sözleşmeye uzun süreli sakatlanması halinde kulübün zarar görmeyeceği bir madde eklemek istiyordu. Beşiktaş, bu gelişme sonrası bir başka transferi bitiriyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir transferi gündemde olan oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek ve 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

#1
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, genç yıldızın transferini bitiriyor. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu için büyük avantaj elde eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

#3
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelen Chamberlain'in testlerinin sağlık kurulu koordinatörü Dr. Kerem Ülkü'nün Neftçi maçının ardından İstanbul'a dönmesiyle organize edileceği belirtildi.

#4
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, geleceğe yatırım olarak da değerlendirilecek bir transferi bitirmek üzere...

#5
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Daha önce 6.5 milyon Euro talep eden CSKA'nın bu isteğini yoğun pazarlıklarla aşağı indiren Beşiktaş, ödeme planında da el sıkışınca transfer sonuçlanacak.

#6
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

A Spor'a göre; Oyuncunun birkaç gün içerisinde

#7
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atması planlanıyor.

#8
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan Beşiktaş, Berkay Vardar'ı oynama zorunluluğu karşılığında Sheriff'e kiralık gönderdi.

#9
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Ruslan Malinovskyi transferinde Torino ile rekabet halinde olan Beşiktaş, önceki gece Marsilya'ya yeni bir teklif sundu.

#10
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Siyah-beyazlılar, oyuncu için Fransız ekibine 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro satın alma opsiyonu önerdi.

#11
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Beşiktaş'ın hamlesiyle Torino'nun önüne geçtiği, İtalyan ekibinin satmayı düşündüğü oyuncularıyla ilgili henüz istediği sonuca ulaşamaması nedeniyle bu rakamlara çıkmayı düşünmediği belirtildi.

#12
Foto - Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu

Beşiktaş, Malinovskyi cephesiyle de temasa geçerek oyuncuyu İtalya rotasından Türkiye'ye döndürmek için çaba harcıyor.

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