2023-08-11 14:43:04 Beşiktaş artık transferlerle başlıyor…Ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda yenip önemli bir avantaj elde eden Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Geçtiğimiz günlerde Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, oyuncuyla yapılacak sözleşmeye uzun süreli sakatlanması halinde kulübün zarar görmeyeceği bir madde eklemek istiyordu. Beşiktaş, bu gelişme sonrası bir başka transferi bitiriyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir transferi gündemde olan oyuncuyu birkaç gün içinde İstanbul'a getirecek ve 4 yıllık sözleşme imzalayacak.