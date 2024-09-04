  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi kurtaracak cihaz keşfedildi! 35 lira verip, 500 lira gelen su faturasını 250 liraya düşürdü

Domaniç Dağları'nda hayran bırakan manzara

Yiğit Bulut'tan AK Parti'de büyük bir kesimi rahatsız eden sözler

Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

Hürjet'e hiç beklenmedik rakip! Bir anda ortaya çıktılar

Özgür Özel: 'Her akşam arkadaşlarla kafayı çekerim! Ben rakı içtiğimi gizlemem’

Gamze Özçelik 'Bir takım ayaklanmalar' diyerek duyurdu! Çok konuşulacak anlar

Narin Güran’ın amcası Salim Güran hakkında şok iddia: Aracından kan, kusmuk ve idrar örneği alınmış!

CHP’li İBB görmezden gelmişti! Bakanlık açıkladı: Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı

CHP çöp çamur çukur demektir! Oda Tv bu sözü doğruladı
Gündem
5
Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

2024-09-04 09:17:28
Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eş dost atamaları son sürat devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne ait Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna 5 yeni atama yapan Beşikçioğlu'nun aralarında eski rol arkadaşının da olduğu isimlerin 4'ü Ankara'da ikamet etmiyor. Öte yandan özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in atandığı ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor. Son olarak Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediye şirketi olan Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna atadığı isimler dikkat çekti. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun eski rol arkadaşı ve eski CHP'li belediye başkanının da olduğu 5 kişiden 4 ünün Ankara'da ikamet etmediği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur Çağlar, "Vatandaşın parası vatandaşa harcanacak" diyen Erdal Beşikçioğlu'na sormak isteriz. Bu yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ne ödemektesiniz?'' dedi.

#2
Foto - Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

'MEĞER AMAÇ VATANDAŞA HİZMET YERİNE YANDAŞA HİZMETMİŞ'' Çağlar; "Etimesgut Belediyesi'nde Ahi Kent isimli bir şirket vardı. Bu şirketi daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ'ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş. Onu nereden anlıyoruz? Bu AŞ'nin yönetim kuruluna atanlar, burada 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu yönetim kurulu üyelerinin liyakatle seçilmediği çok net ortada. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir kere bunların hiçbirinin Ankara'yla bağlantısı yok. Bir tanesi dışında. Birincisi, Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de ikamet ediyor görünüyor bizim başkan yardımcımız olmasına rağmen. İkincisi, İbrahim Sönmez, Sayın Başkan'ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı. Bizim buraya Etimesgut Belediyesi şirketine yönetim kuruluna atanıyor.

#3
Foto - Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

Üçüncüsü Seyfi Gedik Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Dördüncüsü Bahadır Çağrı Kekevi kim olduğunu bilmiyoruz Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor. CHP ilçe yöneticisi. Sadece bir isim var Ankara'dan Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi. Liyakat açısından şirket yönetimiyle ne alakası vardır bilmiyoruz. Böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu? Hani vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz? Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz."

#4
Foto - Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ ATANDI'" Tam bunlar varken bir de şu gündem maddesi oluştu. Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atanmış durumda. Liyakati ağızlarından düşürmeyen CHP'liler uygulamaya gelince maalesef ortada yoklar. Bir taraftan zaten daha önce gündeme gelen Sayın Başkan'ın bir akrabasını koordinatör olarak atadığı haberleri var. Yani velhasıl burada vatandaşa hizmetten daha çok kendi yandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, eşe-dosta yardım ya da nasıl söyleyeyim çıkar sağladığımız bir sisteme dönmüş olduk. Sayın Başkan burada bir rol çizdi, bir senaryo yazacağız dedi. Yazdığı senaryo da enteresan çıktı bizim açımızdan. Biz geleceğiz ve senaryoyu birlikte yazacağız dedi. Biz bunu vatandaşla birlikte yazacak gibi algılıyorduk ama vatandaş sadece figüranmış. Biraz burada birlikte yazdıkları vatandaş değil de kendi arkadaş topluluğuymuş.'' şeklinde konuştu. BU KAÇINCI LİYAKATTEN UZAK ATAMA Bu olay maalesef Erdal Beşikçioğlu'nun il liyakatten uzak ataması değil. Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, daha önce de Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktmıştı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekmişti. Ayrıca Beşikçioğlu, Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yapmıştı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kararı! Ömer Çelik Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kararı! Ömer Çelik Türkiye'ye duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzaladı. Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bul..
Bahçeli’den ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganına sert çıkış
Gündem

Bahçeli’den ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganına sert çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nden sonra yapılan t..
Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu
Gündem

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da silah kazası sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in hastanede şehit olduğunu bild..
Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa'dan acı itiraf! 'Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonu'
Dünya

Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa'dan acı itiraf! 'Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonu'

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, siyasi açıdan Avrupa'da ve dünyada bir devrin sonunun gelmek üzere olduğunu ve derin bir kri..
Trump kendi ayağına sıktı! On binlerce kişi dolandırıldı
Dünya

Trump kendi ayağına sıktı! On binlerce kişi dolandırıldı

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın tanıtımını yaptığı yeni bir kripto projesi, on binlerce kişiyi sahte kripto para hediyeleri vaat eden bir g..
Şırnak'ta yürekler ağza geldi: 7 asker yaralı
Gündem

Şırnak'ta yürekler ağza geldi: 7 asker yaralı

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23