Beşikçioğlu’ndan yine eş dost ataması! Ankara’da ikamet etmeyen adamlar belediye çalışanı oldu

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ ATANDI'" Tam bunlar varken bir de şu gündem maddesi oluştu. Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atanmış durumda. Liyakati ağızlarından düşürmeyen CHP'liler uygulamaya gelince maalesef ortada yoklar. Bir taraftan zaten daha önce gündeme gelen Sayın Başkan'ın bir akrabasını koordinatör olarak atadığı haberleri var. Yani velhasıl burada vatandaşa hizmetten daha çok kendi yandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, eşe-dosta yardım ya da nasıl söyleyeyim çıkar sağladığımız bir sisteme dönmüş olduk. Sayın Başkan burada bir rol çizdi, bir senaryo yazacağız dedi. Yazdığı senaryo da enteresan çıktı bizim açımızdan. Biz geleceğiz ve senaryoyu birlikte yazacağız dedi. Biz bunu vatandaşla birlikte yazacak gibi algılıyorduk ama vatandaş sadece figüranmış. Biraz burada birlikte yazdıkları vatandaş değil de kendi arkadaş topluluğuymuş.'' şeklinde konuştu. BU KAÇINCI LİYAKATTEN UZAK ATAMA Bu olay maalesef Erdal Beşikçioğlu'nun il liyakatten uzak ataması değil. Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, daha önce de Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktmıştı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekmişti. Ayrıca Beşikçioğlu, Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yapmıştı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.