Beş milyon lira gelir getiriyordu hepsi yandı! 10 yılda anca yetişiyor

Yangından sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantı yaptıklarını söyleyen Çil, “Köyün etrafında çam ağacının yerine defne ağacı ve keçi boynuzu ağacı dikilmesini önerdik. Mahallelere en az 500 metre yangın şeridi gibi daha uzaklara ekilmesini talep ettik. Sayın bakanımız da bunu mantıklı buldu ve bakanlık yetkililerine talimat vererek, 'Ağaçlandırma sırasında yerleşim yerlerinin 500 metre gerisinden bant olarak dikelim. Başka bitkileri de dikelim, endemik bitkiler, yangına daha dayanıklı bitkiler ekelim' dedi" diye konuştu.