2021-08-12 10:48:27 Beş milyon lira gelir getiriyordu hepsi yandı! 10 yılda anca yetişiyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10'uncu günde söndürülen orman yangınlarında, 1400 hektarlık defne rehabilitasyon alanı ve bölge halkına ait yüzlerce dönüm defne bahçesi yok oldu. Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan defne rehabilitasyon alanlarında 2 bin ton üretim yapan köylü, 5 milyon liradan fazla gelir elde ediyordu. Sırtköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Çil "Maalesef tüm çamlarımız ve defnelerimiz yangında bitti. Bizim geçim kaynağımız bitti. Bugün yetiştirelim desek, defne 10 senede yetişir" dedi.