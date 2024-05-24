2024-05-24 00:58:26 Berat Albayrak gündem oldu
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aylar sonra ilk kez ortaya çıktı.
Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitingine çağrı yapmak için kameraların karşısına geçen ve 1 Ocak 2024'teki mitingde görüntülenen Albayrak, bugün Beşiktaş-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'ni izledi.
Albayrak, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı protokol tribününden çocuklarıyla birlikte takip etti.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski bakan Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.
Taraftarlar ve protokol tribünde yer alan kişiler Berat Albayrak'a yoğun ilgi gösterirken eski bakan, bu sevgiye selamla karşılık verdi. Sosyal medyada yayılan bir karede Albayrak, Trabzonsporlu taraftarları selamlarken görüntülendi.
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