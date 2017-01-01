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Benzersiz yapısıyla Çınarlı Camii

  • Eski Çınarlı Camii’nin 1660 yılından önce yapıldığı düşünülmektedir.

  • Caminin avlusunda eskiden beş adet büyük çınar ağacının olduğu söylenmektedir.

  • Bu ağaçlar ve cami Kurtuluş savaşı sırasında yıkılmıştır.

  • Yerine 1950’lerde yeni bir cami inşa edilmiştir. Günümüzdeki caminin eski cami ile mimari bir benzerliği yoktur.

  • Kurtuluş savaşındaki hatıralarıyla Gazianteplilerin gönlünde taht kuran bu caminin yakınında şehitler mezarlığı bulunmaktadır.

  • Cami dikdörtgen planlıdır. Son cemaat mahalli dört ayakla taşınan beş bölümden oluşur.Minaresi tek şerefeli ve şerefe altı mukarnaslıdır.

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