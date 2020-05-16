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Belgeselleri aratmadı! İstanbul'da muhteşem görüntüler

2020-05-16 13:20:58
Belgeselleri aratmadı! İstanbul'da muhteşem görüntüler

İstanbul Arnavutköy'de çekilen görüntüler Afrika'yı aratmadı.

#1
Foto - Su ve çamuru seven mandalar, sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

Su ve çamuru seven mandalar, sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

#2
Foto - Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

#3
Foto - İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların görüntüsü Afrika'yı aratmadı.

#4
Foto - Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası’nı hatırlattı.

Mandaların suyun üzerinde mutlu oldukları gözlemlenirken görünen manzara ise ‘Afrika Savanası’nı hatırlattı.

#5
Foto - Görüntülerde manda sürüsün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

Görüntülerde manda sürüsün adeta suyun üzerine süzüldüğü görülüyor.

#6
Foto - Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.

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