Belediye başkanından kiralık tarihi kale

İtalya'nın güneyindeki Abruzzo bölgesindeki Roccascalegna Kalesi'nin, köyün belediye başkanı tarafından kiralanacağı duyuruldu. Roccascalegna Belediye Başkanı Domenico Giangiordano, köydeki kalenin düğün ve diğer organizasyonlar için dünyanın her yerinden turistlere kiralanacağını belirtti.
Roccascalegna Belediye Başkanı Domenico Giangiordano, kalenin köy popüleritesini artırmak amacıyla 100 euroya kiraya verileceğini açıkladı.
Başkan Giangiordano, Apenin Dağları'nın karlı zirvelerinden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan manzarayı gören kalenin kirasının oldukça uygun olduğunu söyledi.
Başkan, 'Hedefimiz para kazanmak değil, bu eşsiz ortamı yerel ekonomiyi ve popülasyonu canlandırmak için kullanmak istiyoruz' dedi.
'Gökyüzündeki Kale' olarak bilinen 700 metrekarelik mekanda bulunan şapelin 12'inci yüzyılda yapıldığı, 15'inci yüzyılda ise restore edildiği ifade ediliyor.
Eskiden zinda nve işkence odası olarak kullanılan bu şapel, şimdi düğünler ve farklı organizasyonlar için kullanıma açılacak.
'Ölüm Vadisi' bölgesinde yer alan kaleye sadece yürüyerek gidilebildiğini ve doğal güzelliğine karşın turist çekmeyi beceremediklerini belirten Giangiordano, 'Kale yıllardır boş. Sadece köpeklerin ve koyunların yaşadığı bir yer haline geldi' diye konuştu.
Belediye Başkanı ayrıca kalede düğün yapmak isteyenlere ulaşım ve yerel yemek servisi de yapılacağını söyledi.
Eşeklerin bile yokuşu çıkmakta zorlandığını söyleyen Giangiordano, gelin adaylarına topuklu ayakkabı giymemeleri uyarısında bulundu.