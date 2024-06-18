2024-06-18 08:52:56 Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!
2 Haziran'daki seçimlerde Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı seçilen Salvador Villalba uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.