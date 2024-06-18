  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!

2024-06-18 08:52:56
Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!

2 Haziran'daki seçimlerde Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı seçilen Salvador Villalba uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Copala kasabasının Belediye Başkanı Salvador Villalba, aracıyla seyir halindeyken Acapulco-Pinotepa otoyolunda kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

#1
Foto - Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!

ARAÇTAN İNDİRİLDİ, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ Araçtan indirilen Villalba, eşinin gözü önünde silahla öldürüldü. Villalba'nın saldırıda yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, belediye başkanının öldürülmesi kınanarak saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

#3
Foto - Belediye başkanına suikast! Eşinin yanında öldürüldü!

BİR SÜREDİR TEHDİT EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ Yerel basında çıkan haberde ise bir süredir tehdit edildiği öğrenilen Villalba'nın ulusal muhafızların koruması altında olduğu belirtildi. Villalba, 2 Haziran'daki seçimlerde Copala kasabasının belediye başkanı seçilmişti. Meksika'da Eylül 2023'ten bu yana öldürülen siyasetçi sayısı 34'e yükseldi. Kaynak: A.A

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıldız Holding o şirketi satma kararı aldı
Ekonomi

Yıldız Holding o şirketi satma kararı aldı

MİLPA Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yıldız Holding A.Ş’nin %93,03’üne sahip olduğu Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayri..
Türkiye'den İsrail'e ağır darbe! Bakan Tunç, dünyaya duyurdu
Gündem

Türkiye'den İsrail'e ağır darbe! Bakan Tunç, dünyaya duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye’nin de müdahil ol..
Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!
Gündem

Ekrem'in vurdumduymazlığına Sevilay Yılman da isyan etti!

İstanbul'da hizmetin kalitesini dip yaptıram Ekram İmamoğlu'na yazar Sevilay Yılman da tepki gösterdi.
Türk savunma sanayisinin devi BMC! Türkiye şov yapıyor
Teknoloji

Türk savunma sanayisinin devi BMC! Türkiye şov yapıyor

BMC tarafından geliştirilen, ARPAN-155 obüs sisteminde kullanılan 8X8 askeri araç platformu, Eurosatory’de boy gösterdi.
Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak
Ekonomi

Türkiye'den engellilere sağlanan ÖTV indirimli araç alımı şartları değişiyor! Meclis'te olacak

Engellilere yönelik ÖTV indirimli araç alımında değişiklikler planlanıyor. Yeni vergi paketinde engellilere yönelik değişiklikler de bulunuy..
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile o isim kabul etti: Hacı adaylarına çok büyük sürpriz, kolaylık

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Mina'da prensleri, şeyhleri ve üst düzey davetlileri kabul etti. Suudi Arab..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23