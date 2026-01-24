Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK BELÇİKA KRALI TAKLİDİ YAPIYORLAR Yeni dalgada görüntülü aramaların kullanıldığı dikkati çekiyor. Mağdurlar, karşılarındaki kişinin gerçekten Kral olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor. Bu görüşmelerde kullanılan görüntülerin yapay zekayla üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca bazı iş insanlarına, Şubat ve Nisan 2026’da düzenleneceği öne sürülen Kral Baudouin Vakfına ait bir gala yemeği için davet gönderilerek bu kapsamda bağış ya da sponsorluk isteniyor.