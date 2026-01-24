  • İSTANBUL
Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!
Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

Belçika başsavcılığı kimliği belirsiz kişilerin Belçika Kralı Philippe ve üst düzey yetkililerin görüntülerini kullanarak yapay zeka dolandırıcılığı yapıldığını açıkladı.

Foto - Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

Belçika'da yapay zeka kullanılarak gerçekleştirildiği duyurulan dolandırıcılık, ilginçliğiyle dikkat çekti. Belçika Savcılığı konuya dair açıklamada bulundu.

Foto - Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

Yazılı olarak yapılan açıklamada, Belçika Kralı Philippe, Kral’ın Özel Kalem Müdürü Vincent Houssiau ile Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) Başkanı Tümgeneral Stephane Dutron’un kimliklerinin yapay zekayla kötüye kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Foto - Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

KRALİYET AİLESİ GİBİ DAVRANARAK İLETİŞİME GEÇTİLER Açıklamaya göre 2025’in başından bu yana yabancı devlet yetkilileri, Belçikalı aileler ve iş insanları, telefon, WhatsApp ve e-posta yoluyla hedef alındı. Şüpheliler, iletişimin Kraliyet Sarayı ya da Kral Baudouin Vakfından kurulduğu izlenimi veren yöntemler kullandı.

Foto - Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

"REHİN GAZETECİLER" İÇİN PARA DESTEĞİ İSTENDİ İlk temaslarda Suriye’de rehin tutuldukları iddia edilen Belçikalı gazetecilerin "özgürleştirilmesi" için maddi destek talep edildi. Birkaç haftalık sessizliğin ardından bu ayın başında ise yeni bir dolandırıcılık dalgası belirlendi. Bu kez ağırlıklı olarak Belçikalı iş insanları hedef alındı.

Foto - Belçika'da ilginç uyarı: Kral sizi ararsa açmayın!

GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK BELÇİKA KRALI TAKLİDİ YAPIYORLAR Yeni dalgada görüntülü aramaların kullanıldığı dikkati çekiyor. Mağdurlar, karşılarındaki kişinin gerçekten Kral olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor. Bu görüşmelerde kullanılan görüntülerin yapay zekayla üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca bazı iş insanlarına, Şubat ve Nisan 2026’da düzenleneceği öne sürülen Kral Baudouin Vakfına ait bir gala yemeği için davet gönderilerek bu kapsamda bağış ya da sponsorluk isteniyor.

