Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu
Bolu'da tatilcilerin gözdesi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi buz tuttu.
Gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Göl çevresine 'Göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirildi.
Eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölün görüntüsü...
