Gündem
6
Yeniakit Publisher
Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu
DHA Giriş Tarihi:

Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Bolu'da tatilcilerin gözdesi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi buz tuttu.

#1
Foto - Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

#2
Foto - Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Göl çevresine 'Göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirildi.

#3
Foto - Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölün görüntüsü...

#4
Foto - Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölün görüntüsü...

#5
Foto - Gölcük Tabiat Parkı’nda yer alan göl buz tuttu

Eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’nda buz tutan gölün görüntüsü...

