Gündem
9
Yeniakit Publisher
‘158 yıllık iyilik köprüsü’ İşte Kızılay'ın yaptıkları ve yapacakları
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

‘158 yıllık iyilik köprüsü’ İşte Kızılay'ın yaptıkları ve yapacakları

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL - Türkiye’nin merhamet eli Türk Kızılay, yaraları sarmaya devam ediyor. Dünyanın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı günümüzde, insanlığa merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Kızılay, 2025–2026 yılına ilişkin faaliyetlerini değerlendirmek üzere kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025-2026 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kızılay’ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini, bağış rakamlarını, gönüllü gücünü ve 2026 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

2
#1
Kızılay’ı “158 yıllık iyilik köprüsü” olarak tanımlayan Yılmaz, bu köprünün bir ucunda iyilik yapanlar, diğer ucunda ise ihtiyaç sahipleri olduğunu belirterek, “Bazen bu köprü Türkiye ile Gazze’yi, bazen bir yetimle çocuğu olmayan bir anneyi birbirine bağlıyor. Bu hilali bir emanet olarak görüyoruz ve emanetin gerçek sahiplerine, yani milletimize hesap vermeyi bir görev biliyoruz” dedi.

#2
2025’TE 32,9 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI - 2025 yılının küresel ölçekte acıların arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Yılmaz, doğal afetler ve insan eliyle yaşanan çatışmaların dünyanın dört bir yanında devam ettiğini söyledi. Türk Kızılayı’nın, Kızılhaç-Kızılay Hareketi’nin bir parçası olarak nerede bir insan ıstırabı varsa oraya ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında toplam 32 milyon 933 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı. Bu rakamın 21,5 milyonunun yurt içinde, 10 milyonunun ise yurt dışında olduğunu belirten Yılmaz, 2025’te 12,5 milyar TL bağış toplandığını, bu bağışların 1 milyon tekil bağışçı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Yılmaz, “Bu rakam, aynı zamanda bir milyon insanın duası ve dayanışması anlamına geliyor” dedi.

#3
450 BİN GÖNÜLLÜ, 6 BİN 200 ÇALIŞAN Kızılay’ın en büyük gücünün gönüllüler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Engelsiz Kızılay yapılanmalarıyla birlikte gönüllü sayısının 450 bine ulaştığını, kurumda 6 bin 200 çalışan bulunduğunu kaydetti.

#4
AFETLERDE ANA SORUMLULUK: BESLENME - Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kızılay’ın beslenme ana sorumlusu olduğunu hatırlatan Yılmaz, orman yangınlarından sellere, kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlardan depremlere kadar her afette sahada olduklarını söyledi. Afet bölgelerinde arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek, su ve temel ihtiyaç desteği sağlandığını ifade etti. Deprem bölgesine ayrı bir parantez açan Yılmaz, bugüne kadar 455 bininci konutun teslim edildiğini, Kızılay’ın ise “son depremzede evine kavuşup huzurla başını yastığa koyana kadar” sahada olmaya devam ettiğini dile getirdi. Kızılay kütüphanelerinden yüzlerce öğrencinin üniversite kazandığını, burs ve mentorluk programlarıyla desteklendiklerini aktardı.

#5
GAZZE, SURİYE, SUDAN VE AFGANİSTAN - Gazze’de yaşananların insanlık trajedisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, ateşkese rağmen acil insani ihtiyaçların sürdüğünü belirtti. Kızılay’ın her ay bir gemi kaldıracak şekilde operasyonlarını büyüttüğünü söyleyen Yılmaz, bugüne kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesinin Gazze’ye ulaştırıldığını, aşevlerinde günlük 35 bin kişiye sıcak yemek verildiğini aktardı. Suriye’de 2011’den bu yana faaliyetlerin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, son 10 yılda yaklaşık 3 milyon kişiye yardım ulaştırıldığını, gönüllü geri dönüşleri desteklemek için ev rehabilitasyonları yapıldığını söyledi. Sudan’da ise 2 bin 111 ton insani yardımın yaklaşık 650 bin kişiye ulaştırıldığını açıkladı. Afganistan’a gönderilen 24 iyilik treniyle 1.270 ton yardım sağlandığını da sözlerine ekledi.

#6
KAN BAĞIŞINDA TARİHİ REKOR - 2025 yılında ilk kez 3 milyon ünite kan bağışına ulaşıldığını açıklayan Yılmaz, bunu “3 milyon kan kahramanı” olarak nitelendirdi. Ayrıca 1 milyon 219 bin aktif kök hücre bağışçısı bulunduğunu, bugüne kadar 33 bin 400 eşleşme ile binlerce hayata umut olunduğunu söyledi.

#7
2026 HEDEFLERİ: EĞİTİM, AŞEVLERİ VE BUTİKLER - 2026 yılında toplumsal dirençliliği artırmaya odaklanacaklarını belirten Yılmaz, hedeflerinin 10 milyon kişiye afet hazırlığı, ilk yardım, sağlıklı yaşam ve aile akademileri eğitimleri vermek olduğunu açıkladı. Bu yıl eğitim içeriklerine akran zorbalığıyla mücadele başlığının da eklendiğini duyurdu. Kızılay Butiklerin ülke genelinde standart hale getirileceğini ifade eden Yılmaz, ihtiyaç sahiplerinin mağaza düzeninde kıyafet temin edebileceği bir sistem kurduklarını söyledi.

#8
81 İLE 81 AŞEVİ HEDEFİ - Konuşmanın en önemli başlıklarından biri olan 81 ilde 81 aşevi projesini duyuran Yılmaz, hâlihazırda 45 aşevinde her gün 40-45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını, hedeflerinin bunu ülke geneline yaymak olduğunu belirtti. Aşevlerinin yalnızca yemek değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve afetlere hazırlık merkezleri olacağını vurguladı. Yılmaz, “Aşevi bir kap yemek değil; bir kapının her gün çalınması, ‘yalnız değilsin’ denilmesidir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adı kızılay Amplemi Hilal olan bu kurumki.

İyiliğe sebeb olan kullara , iyilgin kıymetini bilen, yönetiçilerin , yetkili etklii ve bireylerin bu kurumda calışmasını nasio et. Bukurumda gönüllüler hariç,,aylık alıp empati yapamayan kızılaydaki aylıgı alıp saat doldurup aylık ve ünvan bekleyenleri yok öyle. Empati yapamayan gönüllüyü işümden mevkümden olurum diye gönüllülerin ezilip gitmesini isteyen hatta kan verenlere sahip cıkmayan, bu mubarek kuruluşa sızmış bencil siyonist muhalefet fikirli insanları rabbim bu kuruma muhtaç eyle. Bukurum öyle bir mubarek kurumki dünyaya hirap eden sözü gecen kurum olmasını daina nasip eyle.

Gönüllü iş yaoamaz hale gelince

İlgilenmeyen kurum olarak intiba ettiren ilgilenmeyenleri bu kurumda barındırma hiç girdirme ALLAHIM. DÜNYANIN EN GÜZEL KURUMU KIZILAYI BU DÜŞüNCESİZLERDEN KORU ALLAHIM.,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
