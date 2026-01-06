‘158 yıllık iyilik köprüsü’ İşte Kızılay'ın yaptıkları ve yapacakları
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL - Türkiye’nin merhamet eli Türk Kızılay, yaraları sarmaya devam ediyor. Dünyanın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı günümüzde, insanlığa merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türk Kızılay, 2025–2026 yılına ilişkin faaliyetlerini değerlendirmek üzere kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025-2026 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kızılay’ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini, bağış rakamlarını, gönüllü gücünü ve 2026 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.