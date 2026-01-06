‘158 yıllık iyilik köprüsü’ İşte Kızılay'ın yaptıkları ve yapacakları

2025’TE 32,9 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI - 2025 yılının küresel ölçekte acıların arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Yılmaz, doğal afetler ve insan eliyle yaşanan çatışmaların dünyanın dört bir yanında devam ettiğini söyledi. Türk Kızılayı’nın, Kızılhaç-Kızılay Hareketi’nin bir parçası olarak nerede bir insan ıstırabı varsa oraya ulaşmak için çalıştığını vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında toplam 32 milyon 933 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı. Bu rakamın 21,5 milyonunun yurt içinde, 10 milyonunun ise yurt dışında olduğunu belirten Yılmaz, 2025’te 12,5 milyar TL bağış toplandığını, bu bağışların 1 milyon tekil bağışçı tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Yılmaz, “Bu rakam, aynı zamanda bir milyon insanın duası ve dayanışması anlamına geliyor” dedi.