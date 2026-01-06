Gündeme bomba gibi düştü: BAE Türkiye'den aldığı silahları bakın ne yaptı

KİRPİ Mayına karşı korumalı araç sınıfında elde ettiği başarılı koruma ile efsane haline gelen KİRPİ 4×4, hem yol tutuş hem de yolcu konforunda sınıfının lider araçlarından birisidir. Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler, Yangın söndürme sistemi, Personel Kompartmanı İklimlendirme sistemi, Patlak gider, Merkezi lastik şişirme sistemi, Sis havanları ve Kendini kurtarma vinci özelliklerine sahip KİRPİ 4×4; Manuel taret ve Otomatik silah istasyonu donanımları ile öne çıkmaktadır.