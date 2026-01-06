Gündeme bomba gibi düştü: BAE Türkiye'den aldığı silahları bakın ne yaptı
Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'den tedarik ettiği Kirpi zırhlı araçları Yemen'de ortaya çıktı.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Yemen’den gelen görüntülerde Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği unsurların sahada KİRPİ I zırhlı araçlarını kullandığı görüldü.
Bu bağlamda BMC tarafından BAE’ye, KİRPİ II’lerin özelleştirilmiş versiyonu olan K2 zırhlı araçlarının tedarik edildiği biliniyor.
VURAN ve KİRPİ I TTZA’ların geçtiğimiz süreçte BAE’ye tedarik edildiği bilinmektedir. Ayrıca bahse konu araçlar, 2023 yılında da Yemen’de görülmüştü.
Araçların o dönem BAE destekli Güney Geçiş Konseyi unsurları tarafından kullanıldığı belirtilmişti.
KİRPİ Mayına karşı korumalı araç sınıfında elde ettiği başarılı koruma ile efsane haline gelen KİRPİ 4×4, hem yol tutuş hem de yolcu konforunda sınıfının lider araçlarından birisidir. Monokok zırhlı kabin ve özel zırhlı pencereler, Yangın söndürme sistemi, Personel Kompartmanı İklimlendirme sistemi, Patlak gider, Merkezi lastik şişirme sistemi, Sis havanları ve Kendini kurtarma vinci özelliklerine sahip KİRPİ 4×4; Manuel taret ve Otomatik silah istasyonu donanımları ile öne çıkmaktadır.
