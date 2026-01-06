  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Sabah yazarı Salih Tuna, ABD tarafından alıkonan Nicolas Maduro için sarf ettiği sözler nedeniyle gündem olan Cem Küçük'le ilgili 'Ne sevindin be' başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

1
#1
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Cem Küçük adlı gazeteci arkadaşımız, ABD'nin Venezuela'ya tecavüzü sonrası zafer sarhoşluğuyla coşmuş. O kadar ki, "Bütün oklar Maduro yanlısı Tucker Carlson'a döndü, ağzını açmıyor..." diyor. Her şeyden evvel Carlson'ın bu dönemdeki dominant özelliği Maduro yanlısı olmak değil, Netanyahu karşıtı olmaktı. ABD'nin İsrail'e yardımlarını kıyasıya eleştirip siyonistleri fena hâlde rahatsız ediyordu.

#2
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Küçük arkadaşımızın rahatsızlığı nedir ki, Carlson'la fırsat bulmuşçasına ödeşmeye çalışıyor? Bu neyin hıncıdır? Bir de acayip bir iştiyakla, "İsrailli devlet görevlileri İran'a, 'Sıra sende' diyorlar..." şeklinde paylaşım yapıyor. "İsrailli devlet görevlileri" he mi?

#3
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

O soykırımcı görevliler Türkiye'ye de çok şey diyorlar, onları ne yapacağız peki? Üstü "çizilmiş" kesimler üzerinden sörf yapmak tam bir kurnazlık. Ne demek, "Bizdeki Avrasyacılar, Rusçular şaşkın, adamları indirildi..." Hazır kaptırmışken, Maduro'nun her daim arkaladığı Filistinliler ve Hamas da şaşkın deseymiş ya!

#4
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Zira, Hamas yönetimi Maduro'nun kaçırılmasını güçlü bir şekilde kınadı. Cem Küçük dostumuz madem Maduro'nun esir alınmasına bu kadar sevindi; "Maduro da demokrat değilmiş, otoritermiş..." diyen İmamoğlu gibi biraz daha usturuplu sevinseydi bari.

#5
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Yahut eski cumhurbaşkanımız Abdullah Gül gibi, "Maduro muteber adam değildi ama bu yöntemle indirilmesi meşru olmayan yollara kapı aralar..." demeye getirmekle yetinseydi. (AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisi ne kadar yerindeyse, Dışişleri Bakanlığımızın "taraflara itidal çağrısı" da o kadar yersizdi. Ortada "taraflar" diye bir şey yok. Tecavüz eden ve edilen var. Nokta.) Gelgelelim...

#6
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Herkes biliyor ki Maduro'nun "muteber" olmasına engel olan tek "suçu" siyonizme karşı direnişi alabildiğine savunmasıdır. Her fırsatta müstevlilere "Bizi neden desteklemiyorsunuz" diye sitem eden Özgür Özel de lagaluga ediyor. ABD'nin Venezuela'ya yaptığı haydutluğuna onay vermişçesine açıklama yapan (üyesi olmakla övündüğü) Sosyalist Enternasyonal ne ki kendisi ne olsun! Neyse...

#7
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Washington'un kaynak odaklı haydutluğu, ülkelerin egemenlik haklarını hiçe sayan bir mülkiyet iddiasına dönüştü. Kaldı ki, mafya bile kadınlara dokunmaz. ABD, mafyadan bile daha gayrimeşru bir yöntemle bağımsız bir devletin başkanını ve eşini yatak odasından "kaldırdı".

#8
Foto - Cem Küçük'e beklenmedik tepki: Ne sevindin be

Satın alınmış bürokratlar ve ekonomik sabotajlar üzerinden yürütülen bu kuşatma, Latin Amerika gibi direnç geleneği köklü coğrafyalarda sert bir duvara çarparsa kimse şaşırmasın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

İnsan Abd li olunca öyle oluyor..Cem küçük hükumetin politikasını savunuyor, hükumet de Abd yi kinamadi bile..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı
Gündem

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, silah bırakma karşıtlığı yapan CHP milletvekili Türkan Elçi'yi adeta yerin dibine soktu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Venezuela mesajı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan ABD haydutluğunu değerlendirdi. Erd..
Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
Gündem

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonula..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak
Dünya

Acil durum planı var... The Times: Hamaney, protestolar kontrolden çıkarsa Moskova’ya kaçacak

İran'da rejim karşıtı gösteriler devam ederken, dış basında Rejim ve Ali Hamaney'ye yönelik önemli iddialar ortaya atılıyor. The Times: Hama..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23