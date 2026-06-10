Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar
Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammına dair Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları paylaştı. TÜİK'in ilan ettiği 5 aylık kümülatif verinin ardından zam oranının yüzde 18 bandında şekillenmesi kesinleşirken, bütçe gerekçeleri ve mali yükler nedeniyle bu dönem seyyanen artış yapılmayacağı yönündeki iddialar moralleri bozdu.