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Ekonomi
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Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zammına dair Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları paylaştı. TÜİK'in ilan ettiği 5 aylık kümülatif verinin ardından zam oranının yüzde 18 bandında şekillenmesi kesinleşirken, bütçe gerekçeleri ve mali yükler nedeniyle bu dönem seyyanen artış yapılmayacağı yönündeki iddialar moralleri bozdu.

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Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk zammın yüksek enflasyon karşısında çarşı pazarda adeta mum gibi eridiğini belirten Karakaş, emeklinin tek ümidinin temmuz ayında yapılacak yeni hamlede olduğunu vurguladı. TÜİK tarafından 5 Haziran 2026 Cuma günü ilan edilen mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin yasal olarak hak ettiği kümülatif artış oranı büyük ölçüde netleşti. İsa Karakaş’ın paylaştığı verilere göre; ocak, şubat, mart ve nisan aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 14,64’lük artışa, mayıs ayının yüzde 1,71’lik enflasyon verisi eklendi.

#2
Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Böylece 5 aylık kümülatif enflasyon tam yüzde 16,60 seviyesine ulaştı. Karakaş, bu oranın tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yasa gereği kesinleşmiş bir hak olduğunu ve tartışmaya tamamen kapandığını ifade etti. Gözler haziran ayı enflasyon verisine kilitlenmişken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentiler de masaya yatırıldı. Merkez Bankasının enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,52 olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Bu veri doğrultusunda hesaplama yapıldığında, temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artışın yüzde 18,37 seviyesine çıkması bekleniyor. Küresel riskleri, dış faktörleri ve ekonomik dengeleri analiz eden Karakaş, haziran ayı verileriyle birlikte netleşecek zam oranının yüzde 17,5’tan az, yüzde 19’dan fazla olamayacağını, neticede yüzde 18 civarında bir güncellemenin kaçınılmaz olduğunu öngörüyor.

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Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Karakaş yazısında şu ifadelerle anlattı: Yüzde 18 bandı kaçınılmaz: Bütün senaryolara göre neticede karşımıza yüzde 18 civarında bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarını harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin yüzde 17,5’tan az ve yüzde 19’dan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ciddi ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının beklentileri topluca irdelendiğinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ortalama olarak yüzde 18 civarında seyredeceği iktisadi bir neticedir.

#5
Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Sabır taşı çatlamak üzere… Asıl merak edilen çetrefil konu, “en düşük emekli maaşı” uygulamasıdır. Hükûmetin bu desteği sadece muhtaçlık kriterine göre daraltma sinyalleri, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşıyor.

#6
Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Seçime az bir süre kala bu risk göze alınır mı? Hangi emekliye, hangi kriterle destek verilecek? Henüz ortada somut bir çalışma yok. "Görünen köy kılavuz istemez"; eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemeldir.

#7
Foto - Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Ankara kulislerinde sessizlik hâkim: Yıllardır “sabır taşı” gibi dayanan emeklilerimiz için seyyanen zam ya da refah payı bu temmuzda gelecek mi? Ankara kulislerinden sızan haberler maalesef olumsuz. Henüz pozitif yönde bir gelişme yok. Savaşın getirdiği mali yük ve bütçe gerekçeleriyle, yasal zorunlu zam dışında ilave bir iyileştirme ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın “s”si bile şu anda Ankara’da telaffuz edilmiyor. Emekliye yine "sabret" deniyor.

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