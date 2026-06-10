Milyonlarca emekliye soğuk duş! Ankara kulislerinden sızan haber her şeyi altüst etti: Resmen kahrolacaklar

Seçime az bir süre kala bu risk göze alınır mı? Hangi emekliye, hangi kriterle destek verilecek? Henüz ortada somut bir çalışma yok. "Görünen köy kılavuz istemez"; eğer 7 yıldan beri devam eden mevcut uygulama aynen sürdürülürse, 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının temmuzda 23 bin 600 TL civarında olması kuvvetle muhtemeldir.