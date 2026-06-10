Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi
ABD’nin İran saldırılarıyla Orta Doğu’da riskler tırmanırken altın ezber bozan bir düşüş yaşıyor. Petrolün yükselmesiyle tetiklenen enflasyon endişesi, Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 70’e çıkardı. Güçlü dolar baskısıyla ons altın 4.173 dolara gerilerken piyasalarda "Düşüşün dibi neresi?" sorusu dalgalanıyor. Analistler 4.107 dolar sınırına dikkat çekerken gözler ABD enflasyon verilerine kilitlendi.