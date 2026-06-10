Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

Ons Altın: Gün içinde 4.173,15 dolara kadar gerileyerek dip yaptı. Ardından yüzde 2,03 kayıpla 4.174 dolar seviyesinde dengelenmeye çalıştı. Üstelik altının kurumsal yatırımcılar için kırmızı çizgi sayılan 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkması, teknik satışları daha da hızlandırdı. Gram Altın: Yurt içinde ons fiyatına paralel olarak sert gerileyen gram altın, gün ortasında 6 bin 190 TL seviyesini test ettikten sonra 6 bin 260 lira seviyelerinde seyretmeye başladı. Teknik analizlere göre ons altında aşağı yönlü kırılmanın sürmesi halinde 4.079 - 4.107 dolar bandı en kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Olası tepki alımlarında ise ilk direnç 4.199 dolar, ardından 4.228 - 4.246 dolar aralığı olacak.