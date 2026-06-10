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Ekonomi
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Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi
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Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

ABD’nin İran saldırılarıyla Orta Doğu’da riskler tırmanırken altın ezber bozan bir düşüş yaşıyor. Petrolün yükselmesiyle tetiklenen enflasyon endişesi, Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 70’e çıkardı. Güçlü dolar baskısıyla ons altın 4.173 dolara gerilerken piyasalarda "Düşüşün dibi neresi?" sorusu dalgalanıyor. Analistler 4.107 dolar sınırına dikkat çekerken gözler ABD enflasyon verilerine kilitlendi.

#1
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıların ardından Orta Doğu'da jeopolitik riskler tırmanırken, küresel piyasalarda ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. Normal şartlarda bu tür krizlerde "güvenli liman" olarak yükselmesi beklenen altın, Fed'in faiz artırım silahını çekmesi ve doların güçlenmesiyle sert düştü. Ons altın son ayların en dip seviyelerini test ederken, yurt içinde gram altın da çakıldı.

#2
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

ABD'nin İran topraklarını hedef alan saldırıları, bölgede zaten pamuk ipliğine bağlı olan ateşkesi tamamen bitirme noktasına getirdi. Küresel enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların durabileceği endişesi, petrol fiyatlarını yüzde 1'in üzerinde yukarı taşıdı. Ancak petrolün yükselmesi, küresel piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası korkusu yarattı. Bu korku da gözleri doğrudan ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevirdi.

#3
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak'ın analizlerine göre; altındaki çöküşün arkasında jeopolitik krizden ziyade Fed'in para politikası yatıyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu körükleyeceğini düşünen piyasalar, Fed’in faizleri sadece "yüksek tutmakla" kalmayıp yeniden artıracağını fiyatlamaya başladı.

#4
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

CME FedWatch verilerine göre, vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcılar Fed'in aralık ayına kadar yeni bir faiz artışına gitme ihtimalini yüzde 70'in üzerinde görüyor. Faiz getirişi olmayan altının, küresel faizlerin yükseleceği bir ortamda cazibesini kaybetmesi kaçınılmaz oldu. Güçlenen dolar endeksi ve tırmanışa geçen ABD tahvil faizlerinin baskısıyla altın piyasasında şu rakamlar görüldü:

#5
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

Ons Altın: Gün içinde 4.173,15 dolara kadar gerileyerek dip yaptı. Ardından yüzde 2,03 kayıpla 4.174 dolar seviyesinde dengelenmeye çalıştı. Üstelik altının kurumsal yatırımcılar için kırmızı çizgi sayılan 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkması, teknik satışları daha da hızlandırdı. Gram Altın: Yurt içinde ons fiyatına paralel olarak sert gerileyen gram altın, gün ortasında 6 bin 190 TL seviyesini test ettikten sonra 6 bin 260 lira seviyelerinde seyretmeye başladı. Teknik analizlere göre ons altında aşağı yönlü kırılmanın sürmesi halinde 4.079 - 4.107 dolar bandı en kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Olası tepki alımlarında ise ilk direnç 4.199 dolar, ardından 4.228 - 4.246 dolar aralığı olacak.

#6
Foto - Altının düştüğü fiyatı görenler resmen şoka giriyor! Peki daha da çakılır mı? Yeni tahmin geldi

Piyasanın yönünü ise bu hafta ABD'den gelecek enflasyon verileri belirleyecek. Mayıs ayına ilişkin TÜFE verisi bugün, ÜFE verisi ise yarın açıklanacak. Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper da kısa vadede oynaklığın tavan yapacağını belirtti. Cooper, altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) yüksek maliyetle yakalanan kurumsal yatırımcıların, zarar eden pozisyonlarını kapatmak (tasfiye etmek) istemesi durumunda piyasadaki satış dalgasının çok daha yıkıcı olabileceğini ve altının hızla 4.100 dolar psikolojik desteğine çekilebileceğini vurguladı.

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