Çin apar topar kaçtı, dev proje Türkiye'ye kaldı
Çinli inşaat devi Sinohydro’nun savaş halindeki Ukrayna'da yapımı süren dev projeden ani kararla çekilmesinin ardından devreye Türk şirket girdi.
Çinli inşaat devi Sinohydro’nun savaş halindeki Ukrayna'da yapımı süren dev projeden ani kararla çekilmesinin ardından devreye Türk şirket girdi.
Yaklaşık 5 yıldır devam eden Ukrayna’daki Rus işgalinde de Türkler deyim yerindeyse destan yazan projelere imza attı. 2022 yılının şubat ayında başlayan Rus rejiminin işgalinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen başta müteahhitler olmak üzere Türk yatırımcılar, savaşın ortasında önemli işleri tamamlıyor.
Onur Grup onlardan biri. Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olan, binlerce Ukraynalıya da iş imkânı veren Onur, işgalin sembolleri arasında yer alan İrpin Köprüsü’nü de tamamlamasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Türk şirketi Onur şimdi de Çinlilerin yapamadığı yol projesini tamamlamak için çalışma başlattı.
Onur Grubu, ülkenin en önemli yol güzergâhlarından birini yapmak için düğmeye bastı. Türk şirketi Onur Grubu, M-06 karayolu (Kiev-Çop) üzerindeki Zhytomyr'deki kuzey çevre yolunun tamamlanmamış bölümünde çalışmalara başladı. Bu bölüm 2022 yılı öncesinde sadece Çin’in değil, dünyanın da en büyük inşaat şirketlerinden Sinohydro Corporation tarafından üstlenilmişti.
Çinli şirket projeden çekilerek çalışmaları yarım bıraktı. Bunun üzerine Ukrayna’nın önemli altyapı projelerinde görev alan Onur ile Kiev yönetimi görüşmelere başladı. Taraflar, projenin Türk şirket tarafından tamamlanması konusunda anlaşmaya vardı.
Onur Grubu’nun Ukrayna Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu, PD'ye verdiği demeçte “Proje üç aşamadan oluşuyor. Toplamda 26 kilometrelik yol projesi, tamamlandığında, Zhytomyr, bu yönde her gün seyahat eden binlerce araç için bir transit güzergahı olmaktan çıkacak, trafiğin büyük kısmı şehrin etrafından yönlendirilecek” dedi.
Aynı zamanda Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkan Yardımcısı da olan Emre Karaahmetoğlu şunları söyledi:
“Avrupa’daki en güçlü iş örgütlerinden biriyiz. Ukrayna’da da Türk bayrağını güçlü bir şekilde dalgalandırıyoruz. Sadece ülkede köprüler yapmıyoruz. Türkiye-Ukrayna arasındaki dostluk köprüsünü de güçlendiriyoruz. İşgal, varlığımızı azaltmak yerine güçlendirdi. 2024 yılında Ukrayna’da en fazla yabancı sermayeli şirket Türk yatırımcılar tarafından açıldı. Açılan 1109 yabancı şirketin 201’i Türk yatırımcılara ait."
Karaahmetoğlu açıklamasının devamında, "Türkiye Ukrayna dış ticareti, 2025 yılında 9 milyar dolarla, savaşın getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen tarihi rekorunu kırdı. Türkiye, Ukrayna'ya bugüne kadarki en yüksek yıllık ihracatını yaparken, Ukrayna'nın dış ticareti hacminin yüzde 7'si Türkiye'yle gerçekleşti. En büyük 3 ticaret ortağından biri haline geldik" ifadelerini kullandı.
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