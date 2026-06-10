Onur Grup onlardan biri. Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olan, binlerce Ukraynalıya da iş imkânı veren Onur, işgalin sembolleri arasında yer alan İrpin Köprüsü’nü de tamamlamasıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Türk şirketi Onur şimdi de Çinlilerin yapamadığı yol projesini tamamlamak için çalışma başlattı.