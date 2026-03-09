İsrail, hesapta olmayan ülkeye gizlice sızınca olanlar oldu! Helikopterleri düşürüldü, onlarca ölü var
İsrail ordusunun Lübnan'ın Suriye sınırına yakın Nabi Sheet kasabası eteklerine helikopterle asker indirmeye çalışmasının ardından, Hizbullah güçleri ile arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Fransız basını İsrail helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. İsrail askerleri geçtiğimiz hafta da ülkeye sızmaya çalışmış Hizbullah tarafından püskürtülmüştü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bu saldırılarında ölü sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu.