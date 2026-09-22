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Ekonomi
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Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören dev gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept, yasal mercilerin talimatı ve CMK hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından atanan kayyımlara devredildi. Şirketin mevcut yönetim kurulu tamamen tasfiye edilerek koltuklara Cengiz Kadakaloğlu liderliğindeki yeni isimler getirilirken, bu şok operasyon piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Şirket cephesinden yapılan resmi açıklamalarda ticari faaliyetlerin ve devam eden gayrimenkul projelerinin yeni yönetim altında süreceği vurgulansa da yatırımcıların endişeli bekleyişi sürüyor.

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Foto - Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye kayyım atandı. Vera Konsept GYO tarafından 18 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, kararın ilgili yasal mercilerin kararı doğrultusunda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.Mevcut yönetim kurulunun görevleri sona ererken şirketin yeni yönetimi de belirlendi.

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Foto - Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Şirket yönetiminin TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmesine karar verilirken yeni yönetim kurulu üyeleri TMSF Fon Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihli ve 2026-25 sayılı kararıyla belirlendi.

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Foto - Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cengiz Kadakaloğlu atanırken yönetim kurulu üyeliklerine ise Alper Gökcen, Mert Naycı, Elmas Başak Alpaslan ve Elif Şeyda Dündar getirildi. Yeni yönetim kurulu üyelerinin görevlerine resmi olarak başladığı bildirildi.

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Foto - Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Vera Konsept GYO, kayyım kararının ardından şirketin ticari faaliyetlerinin yeni yönetim kurulu liderliğinde sürdürüleceğini açıkladı. Mevcut gayrimenkul projeleri, şirketin taahhütleri ve operasyonel süreçlerin devam edeceği belirtildi. Şirket açıklamasında tüm süreçlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelere uyum içerisinde yürütüleceği ifade edildi.

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Foto - Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı

Şirket, yönetim değişikliğine ilişkin gelişmeleri 18 Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Böylece VRGYO’nun yönetimi TMSF tarafından kayyım yetkileriyle yürütülmeye başlanırken şirketin faaliyetlerinin yeni yönetim altında devam edeceği açıklandı.

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Yorumlar

ğavıs

çöktük yani kaçmadan
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