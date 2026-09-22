Beklenmedik gelişme duyuruldu! Türk inşaat devine el konulup kayyım atandı
Borsa İstanbul’da VRGYO koduyla işlem gören dev gayrimenkul yatırım ortaklığı Vera Konsept, yasal mercilerin talimatı ve CMK hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından atanan kayyımlara devredildi. Şirketin mevcut yönetim kurulu tamamen tasfiye edilerek koltuklara Cengiz Kadakaloğlu liderliğindeki yeni isimler getirilirken, bu şok operasyon piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Şirket cephesinden yapılan resmi açıklamalarda ticari faaliyetlerin ve devam eden gayrimenkul projelerinin yeni yönetim altında süreceği vurgulansa da yatırımcıların endişeli bekleyişi sürüyor.