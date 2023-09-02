Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, bir yıldız transferi daha bitirmek için harekete geçti. Tüm yaşananlar sonrası Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın da İspanyol oyuncuyla görüşme yaptığı ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...