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Spor
17
Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

2023-09-02 18:43:52
Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, bir yıldız transferi daha bitirmek için harekete geçti. Tüm yaşananlar sonrası Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın da İspanyol oyuncuyla görüşme yaptığı ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

#3
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Cimbom, bir yıldız transferi daha bitirmek için harekete geçti.

#4
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Tüm yaşananlar sonrası Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın da İspanyol oyuncuyla görüşme yaptığı ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Galatasaray'ın bu sezonki en önemli eksiği ve 8 numaradaki açık oldu. Özellikle bu bölgeye beklenen takviyenin bir türlü gelmemesi de Sarı-Kırmızılı futbolseverleri bir hayli heyecanlandırdı.

#6
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray, dün çekilen kuraların ardından A Grubu'nda zorlu rakiplerle karşılaştı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.

#7
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Marco Verratti ismi geçse de hem Arapların devreye girmesi hem de yüksek maliyet, İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimalini neredeyse sıfıra indirdi.

#8
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Sonrasında ise İngiltere Premier Lig'de Tottenham'da görev yapan Tanguy Ndombele için harekete geçildi.

#9
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Fransız basını, yıldız oyuncu için Aslan'ın önemli bir mesafe katettiğini öne sürse de halen resmi bir açıklama gelmedi.

#10
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Oliveira'nın da takımdan ayrılması bekleniyor.

#11
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

GÜNDEM SAUL NIGUEZ Fanatik'te yer alan habere göre; yaşanan gelişmeler doğrultusunda listeye son giren isim Saul Niguez oldu.

#12
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

ARDA TURAN DA DEVREDE! Şu anda Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan ve Niguez'in eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın da İspanyol oyuncuyla görüşme yaptığı öğrenildi.

#13
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de görev yapan yıldız futbolcu, eski günlerinden uzak kaldı.

#14
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Forma şansını da iyice yitiren Niguez için

#15
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Galatasaray bir fırsat transferi kollamaya çalışıyor.

#16
Foto - Beklenen transfer o tur geliyor! Sezon için Arda Turan devreye girdi... Türk futbolunda resmen savaş çıkacak!

Oyuncu cephesi ikna edilmiş gibi gözükse de Atletico'nun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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