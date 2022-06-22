  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
10
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları 2022: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü başarı sıralaması

2022-06-22 21:00:25
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları 2022: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü başarı sıralaması

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları ile Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 2022 başarı sıralamaları YKS TYT, AYT sınavının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. ÖSYM 2022 YKS sınavına tamamladı. 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katıldı. YKS 20222 sınavının tamamlanmasından sonra ÖSYM 2022 YKS soru ve cevaplarını yayınladı. YKS sorularının yayınlanmasıyla birlikte adaylar bu kez de YKS 2022 taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok tercih edilen bölümler arasında yer alan beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları da yine bu bölümü tercih edecekler tarafından araştırılıyor. Peki Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 2022 kaç? Beden eğitimi ve spor öğretmenliği kaç puanla öğrenci alımı yapıyor. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği başarı sıralaması 2022 kaç?

#1
Foto - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sıralama listesini göz önünde bulundurarak üniversite seçimlerini gerçekleştiren öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları ile hangi üniversitelere girebilecekleri hakkında fikir yürütebilirler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği kaç puan ile alıyor? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir. Diğer iller ve İstanbul Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları her yıl yayımlanan tercih kılavuzu ile incelemeye sunulur.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği sıralama listesini göz önünde bulundurarak üniversite seçimlerini gerçekleştiren öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları ile hangi üniversitelere girebilecekleri hakkında fikir yürütebilirler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği kaç puan ile alıyor? Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği puanları, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir. Diğer iller ve İstanbul Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları her yıl yayımlanan tercih kılavuzu ile incelemeye sunulur.

#2
Foto -

#3
Foto -

#4
Foto -

#5
Foto -

#6
Foto -

#7
Foto -

#8
Foto -

#9
Foto -

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız
Dünya

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu.
Mahmud Efendi Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyet
Gündem

Mahmud Efendi Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyet

Mahmud Efendi Hazretleri tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyette b..
3,3 trilyon dolarlık dev fırsat: Türkiye ile ortaklıklar kurmalıyız
Ekonomi

3,3 trilyon dolarlık dev fırsat: Türkiye ile ortaklıklar kurmalıyız

Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için önemli adımlar atacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih, "So..
TFF'de görev dağılımı yapıldı
Spor

TFF'de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı netleşti.
CHP'de mide bulandıran olay! Müstehcen görüntüler sonrası istifa etti
Gündem

CHP'de mide bulandıran olay! Müstehcen görüntüler sonrası istifa etti

Taciz ve tecavüz olaylarıyla gündemden düşmeyen CHP'de yeni bir mide bulandıran olay patlak verdi. Zonguldak'ta CHP'li İl Genel Meclis Üyesi..
THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Yasak kaldırıldı
Ekonomi

THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Yasak kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23