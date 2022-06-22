Beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları 2022: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü başarı sıralaması

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları ile Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 2022 başarı sıralamaları YKS TYT, AYT sınavının sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. ÖSYM 2022 YKS sınavına tamamladı. 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katıldı. YKS 20222 sınavının tamamlanmasından sonra ÖSYM 2022 YKS soru ve cevaplarını yayınladı. YKS sorularının yayınlanmasıyla birlikte adaylar bu kez de YKS 2022 taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok tercih edilen bölümler arasında yer alan beden eğitimi ve spor öğretmenliği taban puanları da yine bu bölümü tercih edecekler tarafından araştırılıyor. Peki Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 2022 kaç? Beden eğitimi ve spor öğretmenliği kaç puanla öğrenci alımı yapıyor. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği başarı sıralaması 2022 kaç?