BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasının perde arkası ortaya çıktı! İşte “sıra onda” denilen isim
İsmail Saymaz, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasıyla ilgili AK Parti kaynaklarının edindiği bilgileri yazısında paylaştı.
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İsmail Saymaz, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasıyla ilgili AK Parti kaynaklarının edindiği bilgileri yazısında paylaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası konuşulmaya devam ediyor. Bir dönem Merkez Bankası başkanılığı da yapan Kavcıoğlu, fon vurgunu sonrası eleştirilerin odağındaydı.
Fon soruşturması kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve iki daire başkanının tutuklanması sonrası gözlerin çevrildiği Kavcoğlu'nun istifasına dair gazeteci İsmail Saymaz edindiği bilgileri yazısında aktardı:
"Kavcıoğlu, iddia edildiği gibi affını istedi mi? AK Partili kaynaklar aksini savunuyor. Kavcıoğlu’nun bir gün önce akşam saatlerinde görevden ayrılmasının istendiği iddia ediliyor. Bu benim Kavcıoğlu ile söyleşi yaptığım saatlere denk düşüyor. Kavcıoğlu, sorularımı yanıtlarken, büyük bir ihtimalle “Affını iste” tebliği kendisine ulaşmıştı. Bir diğer ihtimal, Kavcıoğlu’nun Beştepe’den gelecek telefonu önceden haber almasıdır. Giderayak hakkındaki iddialara yanıt vererek, kendi pozisyonunu kayda geçirmiş oldu. Bu arada, söyleşideki kimi ifadelerinin Beştepe’de rahatsızlık yarattığı ileri sürülüyor.
Kavcıoğlu’nun istifası, yardımcısı Muhammed Erişen ve iki daire başkanının tutuklanmasından sonra geldi. Bu zamanlama bile eski BDDK Başkanı’nın fon soruşturmasında şüpheli olduğunu düşündürüyor. Erişen ve iki daire başkanına Kavcıoğlu hakkında ya da Kavcıoğlu’nu bağlayacak sorular yöneltildiğini tahmin ediyorum. Bana göre istifanın arkasındaki asıl sebep bu. AK Parti kulislerinde Kavcıoğlu dosyasının iki hafta önce Erdoğan’ın önüne götürüldüğü ileri sürülüyor. Kavcıoğlu, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılırsa şaşırtıcı olmaz. Gözaltına alınır mı? Tutuklanır mı? AK Parti’de bu talebi dillendirenler var. Fatma Betül Sayan Kaya’dan sonra olmaz diyemiyorum.
İddiaya göre Erdoğan’ın istifasını istediği tek kişi, Kavcıoğlu değil. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan için de “İstifa etsin” dediği ileri sürülüyor. Arıcan’ın direndiği, kendisini anlatma çabasına girdiği söyleniyor. Ancak gelecek günlerde Arıcan’a da el çektirileceği konuşuluyor.
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