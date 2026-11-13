BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasının perde arkası ortaya çıktı! İşte “sıra onda” denilen isim

Kavcıoğlu’nun istifası, yardımcısı Muhammed Erişen ve iki daire başkanının tutuklanmasından sonra geldi. Bu zamanlama bile eski BDDK Başkanı’nın fon soruşturmasında şüpheli olduğunu düşündürüyor. Erişen ve iki daire başkanına Kavcıoğlu hakkında ya da Kavcıoğlu’nu bağlayacak sorular yöneltildiğini tahmin ediyorum. Bana göre istifanın arkasındaki asıl sebep bu. AK Parti kulislerinde Kavcıoğlu dosyasının iki hafta önce Erdoğan’ın önüne götürüldüğü ileri sürülüyor. Kavcıoğlu, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılırsa şaşırtıcı olmaz. Gözaltına alınır mı? Tutuklanır mı? AK Parti’de bu talebi dillendirenler var. Fatma Betül Sayan Kaya’dan sonra olmaz diyemiyorum.