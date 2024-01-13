  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
Baz istasyonlarına son verecek yenilik

2024-01-13 00:40:58
Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Elon Musk'ın Starlink projesi yeni özelliğiyle baz istasyonlarını tarihe karıştıracak gibi görünüyor.

#1
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Starlink, Direct to Cell özelliğiyle yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.

#2
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Elon Musk yeni bir projeye daha hazırlanıyor.

#3
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Bilindiği üzere Starlink uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet konumunda ve 2020’de lansmanını gerçekleştirdi.

#4
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Günden güne faaliyet gösterdiği ülke sayısını da artıran hizmet görünüşe göre yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.

#5
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Elon Musk yeni bir projeye daha hazırlanıyor. Bilindiği üzere Starlink uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet konumunda ve 2020’de lansmanını gerçekleştirdi. Günden güne faaliyet gösterdiği ülke sayısını da artıran hizmet görünüşe göre yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.

#6
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Starlink’in Direct to Cell özelliği için geri sayım başladı Direct to Cell, dünyanın dört bir yanındaki LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz bir şekilde erişmesine imkan sağlayan bir özellik diyebiliriz. Şirketin web sitesinde verilen bilgilere göre yeni işlev dünyanın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebildiğiniz sürece mesajlaşmaya, arama yapmaya ve çok daha fazlasına imkan sağlayacak.

#7
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak ve standart bir dolaşım donanımına benzer şekilde ağ entegrasyonuna olanak tanıyan gelişmiş bir eNodeB modemine sahip Starlink uyduları kullanılacak. Bu uyduların fırlatılma işlemlerinin SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle gerçekleştirildiğini belirtelim.

#8
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Starlink tarafından yapılan açıklamada uyduların fırlatılmasından altı gün sonra mühendislerin dünyadaki cep telefonlarından uydulara kısa mesaj gönderip aldıklarını duyurdu. Bu özellikle ilgili testlerin devam ettiğini belirtelim.

#9
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı ifade ediliyor. Zira şirketin web sitesinde 2024 yılında mesajlaşmanın, 2025’te ise sesli görüşmenin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) kullanılabilir olacağı bilgisi yer alıyor. Kısaca bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kaldıracak.

#10
Foto - Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Yeni özelliğin ülkemize de gelmesi kuvvetle muhtemel. Son dönemde SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri Türkiye’de Starlink hizmetinin kullanıma sunulması için görüşmelerini gerçekleştirdiğini belirtelim. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir dönemde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

Türkiye'ye Zengezur Koridoru'nun açılması kararı kabul edildi!
Ekonomi

Türkiye'ye Zengezur Koridoru'nun açılması kararı kabul edildi!

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batı illeri arasında kara bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmasının Nahçıvan, A..
Arsa bulamayan tarlasınada kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm
Ekonomi

Arsa bulamayan tarlasınada kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm

Özellikle büyükşehirlerde daire fiyatları uçarken elinde birikimi olanlar alternatif konutlara yönelmiş durumda.
Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor! MOBESE kameraları da ceza yazacak
Ekonomi

Moto kuryelere yeni düzenleme geliyor! MOBESE kameraları da ceza yazacak

2023 yılı içinde Türkiye genelinde sürücü ve araç sayısı arttı. Peki yeni yılla birlikte yeni uygulamalar devreye girecek mi? İşte uzman isi..
Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!
Siyaset

Suat Kılıç'tan 'ittifak' açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Prof. Dr. Doğan Aydal'ın Halk TV'deki tepki çeken sözlerinden sonra açıklamalarda ..
Akaryakıt fiyatları, Brent petrolü: 12-13 Ocak benzine, motorine indirim- zam var mı?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları, Brent petrolü: 12-13 Ocak benzine, motorine indirim- zam var mı?

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginliğin etkisiyle yükselmeye devam ederken değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı e..
AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O isim, aldığı flaş kararı az önce böyle ilan etti

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O isim, aldığı flaş kararı az önce böyle ilan etti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23