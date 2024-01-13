Baz istasyonlarına son verecek yenilik

Starlink’in Direct to Cell özelliği için geri sayım başladı Direct to Cell, dünyanın dört bir yanındaki LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz bir şekilde erişmesine imkan sağlayan bir özellik diyebiliriz. Şirketin web sitesinde verilen bilgilere göre yeni işlev dünyanın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebildiğiniz sürece mesajlaşmaya, arama yapmaya ve çok daha fazlasına imkan sağlayacak.