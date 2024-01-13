2024-01-13 00:40:58 Baz istasyonlarına son verecek yenilik
Elon Musk'ın Starlink projesi yeni özelliğiyle baz istasyonlarını tarihe karıştıracak gibi görünüyor.
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Elon Musk'ın Starlink projesi yeni özelliğiyle baz istasyonlarını tarihe karıştıracak gibi görünüyor.
Starlink, Direct to Cell özelliğiyle yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Elon Musk yeni bir projeye daha hazırlanıyor.
Bilindiği üzere Starlink uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet konumunda ve 2020’de lansmanını gerçekleştirdi.
Günden güne faaliyet gösterdiği ülke sayısını da artıran hizmet görünüşe göre yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Elon Musk yeni bir projeye daha hazırlanıyor. Bilindiği üzere Starlink uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet konumunda ve 2020’de lansmanını gerçekleştirdi. Günden güne faaliyet gösterdiği ülke sayısını da artıran hizmet görünüşe göre yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.
Starlink’in Direct to Cell özelliği için geri sayım başladı Direct to Cell, dünyanın dört bir yanındaki LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz bir şekilde erişmesine imkan sağlayan bir özellik diyebiliriz. Şirketin web sitesinde verilen bilgilere göre yeni işlev dünyanın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebildiğiniz sürece mesajlaşmaya, arama yapmaya ve çok daha fazlasına imkan sağlayacak.
Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak ve standart bir dolaşım donanımına benzer şekilde ağ entegrasyonuna olanak tanıyan gelişmiş bir eNodeB modemine sahip Starlink uyduları kullanılacak. Bu uyduların fırlatılma işlemlerinin SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle gerçekleştirildiğini belirtelim.
Starlink tarafından yapılan açıklamada uyduların fırlatılmasından altı gün sonra mühendislerin dünyadaki cep telefonlarından uydulara kısa mesaj gönderip aldıklarını duyurdu. Bu özellikle ilgili testlerin devam ettiğini belirtelim.
Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı ifade ediliyor. Zira şirketin web sitesinde 2024 yılında mesajlaşmanın, 2025’te ise sesli görüşmenin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) kullanılabilir olacağı bilgisi yer alıyor. Kısaca bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kaldıracak.
Yeni özelliğin ülkemize de gelmesi kuvvetle muhtemel. Son dönemde SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri Türkiye’de Starlink hizmetinin kullanıma sunulması için görüşmelerini gerçekleştirdiğini belirtelim. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir dönemde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
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