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Türkiye
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Bayramiç’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

2023-07-05 07:17:21
Bayramiç’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Foto - Bayramiç’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü Köyü mevkiinde meydana geldi. Tongurlu Köyü'ne doğru giden N.O. (65) idaresindeki 17 TH 242 plakalı otomobil, Külcüler Köyü'nden gelen R.D. (60) yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada, 17 TN 969 plakalı otomobil sürücüsü R.D. ve yanında bulunan Z.D. (55) ile 17 TH 242 plakalı otomobil sürücüsü N.O. ile araçta bulunan G.U. ve N.U. yaralandı.

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Foto - Bayramiç’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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