Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Ayder Yaylasına bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirten Fatih Kızıltan, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Rize bölgesi yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Yaklaşık son verilere göre yaklaşık 100 bin misafir ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde herkes tatilin tadını çıkarttı. Rize turizmi her yıl gelişiyor.