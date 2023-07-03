  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

2023-07-03 12:34:48
Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti.

#1
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

#2
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Bu yıl bayram tatili için yerli ve yabancı turistler Rize’ye akın etti. Turistler bayram tatili için eşsiz doğasının olduğu Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve turizm cenneti Ayder Yaylası’nı tercih etti. Bayram tatili için bölgeye gelen turistler araçları yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu.

#3
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşli havanın eşliğinde çimlerde dinlendi. Yaylayı bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

#4
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Ayder Yaylasında bayramın yoğun geçtiğini ifade eden Zeynep Haşimoğlu, “Ayder Yaylası güzel bir bayram sezonu geçirdi. Yoğun bir talep aldı. Günlük ortalama 25 bin ziyaretçi ağırladı. Güzel bir bayram tatiliydi. Gelen herkes umarım Karadeniz bölgesindeki Ayder Yaylasını beğenmiştir. Hizmetlerden memnun kalmışlardır. Yurt dışı uçuşlarının başlaması bizim için çok sevindirici. İlk uçuş Umman’dan başladı. Umarım diğer ülkelerden uçuşlarında başlar” diye konuştu.

#5
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Ayder Yaylasına bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirten Fatih Kızıltan, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Rize bölgesi yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Yaklaşık son verilere göre yaklaşık 100 bin misafir ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde herkes tatilin tadını çıkarttı. Rize turizmi her yıl gelişiyor.

#6
Foto - Bayramda bu yaylaya 100 bin kişi çıktı

Bu sene içerisinde sefer sayılarının da artmasıyla beraber bölgemize turistlerin ilgisi artacaktır. 1 Temmuz itibariyle yurt dışından Rize’ye ilk tarifeli uçak seferi Umman’dan yapıldı. Yaklaşık haftada iki gün 400 misafir Umman'ın başkenti Maskat'tan Rize’ye ulaşacaktır. Diğer Arap coğrafyasındaki ziyaretçilerimiz de bu seferleri kullanarak bölgemize gelecekler” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan bomba itiraf! Tüm dünya şoke oldu... Açıklamalar peş peşe geldi
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan bomba itiraf! Tüm dünya şoke oldu... Açıklamalar peş peşe geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da terör örgütü El Kaide ile mücadelede Taliban'dan yardım aldıklarını itiraf etti. Biden'ın açıklaması dü..
Bırakın uçak rekorunu otoparkta araba rekoru kırıldı
Ekonomi

Bırakın uçak rekorunu otoparkta araba rekoru kırıldı

Kurban Bayramı tatilinde uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşayan İstanbul Havalimanı otoparkında araç yoğunluğu da oluştu. 40 bin araç kapasiteli ot..
Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış
Otomotiv

Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış

Otomobil markalarından birisi olan Opel logosunda değişikliğe gitti. Bir çok ülkede faaliyet gösteriyorlar! A İşte Alman otomobil devinin ye..
Suudi Arabistan'nın kararı herkesi şaşırtacak: Ayrıcalık tanınmayacak! 'Başladık' diyerek duyurdular
Dünya

Suudi Arabistan'nın kararı herkesi şaşırtacak: Ayrıcalık tanınmayacak! 'Başladık' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan: Hacda kutsal mekanlardaki yer dağılımında hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacak! Suudi yetkililer 2024 yılı için ülke tari..
O ülke Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,2 milyar doları geçti
Ekonomi

O ülke Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,2 milyar doları geçti

Türk moda endüstrisi Fransa'da bir taşta iki kuş vuracak! Türk moda endüstrisi, 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Premiere Visi..
Çağlar öncesindeki kölelik devrini hatırlattılar! Batı uygarlığının geldiği nokta işte bu
Dünya

Çağlar öncesindeki kölelik devrini hatırlattılar! Batı uygarlığının geldiği nokta işte bu

Yunanistan'da turistlere hizmet etmek için köle gibi kullanılan bir garsonun görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı; bakanlık konuya dair incelem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23