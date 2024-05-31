Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları, uçak biletini geçti!

“BAYRAM ÜZERİ OTOBÜS BİLETLERİNE ZAM VAR" Şehirlerarası otobüs şoförü Emin Özkan, “Henüz açıkçası bayram yoğunluğu başlamadı. Yol fiyatlarının yüksek oluşu, insanların Kurban Bayramı'nda masrafının yüksek olmasından dolayı şu an için yollarda beklediğimiz potansiyel yok. Bayram üzeri otobüs biletlerine zam var. Çünkü akaryakıt fiyatı otobüs sektöründe desteklenmiyor. Fethiye’ye gidiş geliş 30 bin liraya yakın bir mazot tüketimi yapıyoruz. Personel parası, otoban parası, köprü parasını eklediğimiz zaman otobüsçüye bir şey kalmıyor. Şu anda Fethiye’ye bin 100 lira civarı bilet kesiliyor. Uçak fiyatlarıyla yarışamayız, uçak bir kerede 500 kişiyi götürüyor, biz 30 kişiyi götürüyoruz" dedi. “İZMİR’E 800 LİRAYA GİDİYORUM, TORUNUM UÇAKLA 700 LİRAYA GELDİ" Bursa’ya yolculuk yapacak Ahmet Şen ve Güler Şen çifti ise, “300 liraya bilet aldık. Bilet fiyatı yüksek, daha düşük olabilir. 2-3 kişi gittiğiniz zaman bu fiyata ağır geliyor. Yine zam gelecekmiş diye duyduk. Zam yapılmazsa daha çok kişiyi getirip götürebilirler" derken, aynı yola uçağın daha uygun fiyatla götürdüğünü belirten Kıymet Onay, “İzmir’e 800 liraya gidiyorum. Torunum uçakla 700 liraya geldi, 700 liraya da döndü" ifadelerini kullandı.