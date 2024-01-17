2024-01-17 23:23:02 Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha geçti
Türkiye'de ve dünyada büyük beğeni toplayan Baykar'ın yeni SİHA'sı Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
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Türkiye'de ve dünyada büyük beğeni toplayan Baykar'ın yeni SİHA'sı Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı.
Bayraktar TB3 SİHA, toplam 112 uçuş saatiyle 15. test uçuşunu tamamladı.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yatığı paylaşımla, Bayraktar TB3 için heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Bayraktar, TB3 SİHA'nın 15. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen katlanır kanatlı ve kısa mesafede iniş-kalkış özelliğine sahip bir silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3'te sona doğru geliniyor. Üst üste 14 testi de fire vermeden başarıyla tamamlayan TB3, 15'inci 'Sistem Tanımlama Performans Testi'ni de sorunsuz geçti.
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.
Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
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