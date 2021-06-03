Bayraktar TB2 için sıraya girdiler

Rus medyası, Ukrayna ordusunun karışıklığın sürdüğü Donbas'taki cephe hattına da Bayraktar TB2 konuşlandırdığını yazdı ancak bu resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Türkiye'den şimdiye kadar altı Bayraktar TB2 SİHA'yı teslim alan Ukrayna, anlaşmayla birlikte aynı zamanda dronelarda kullanılacak 200 füzeyi de elde etmiş oldu.