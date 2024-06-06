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Teknoloji-Bilişim
15
Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

2024-06-06 14:26:46
Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya önemli bir rakip geliyor. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Airbus'ın avcı uçağı benzeri, stealth Wingman konsept uçağı, bu haftanın başlarında ortaya çıktı. Airbus yönetiminin modern bir insanlı avcı uçağının üçte birine eşdeğer bir birim maliyet sağlayacağını söylediği programla ilgili daha fazla ayrıntı da gün ışığına çıktı. ILA'da tam ölçekli modeli yakından inceleyen Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un da katılımıyla 12 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğundaki konsept uçak resmi olarak kamuoyuna tanıtıldı.

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Bu arada Airbus CEO'su Michael Schoellhorn da programa ilişkin vizyonunu açıkladı.

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Daha önce Schoellhorn, Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe'nin, pan-Avrupa Geleceğin Muharebe Hava Sisteminin (FCAS) hizmete girmesinden önce mürettebatlı avcı uçaklarıyla birlikte çalışabilecek bir insansız hava aracına "açık bir ihtiyaç duyduğunu" söylemişti.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

FCAS programı 2040'larda hizmete girmeyi hedefliyor ve merkezinde mürettebatlı Yeni Nesil Savaş Uçakları (NGF) yer alıyor. Bu da Wingman'in Luftwaffe'nin yakında hizmete girecek olan Eurofighter EK elektronik harp jetleriyle birlikte çalışabilecek insansız bir refakatçi ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu fikrini güçlendiriyor. Schoellhorn, Wingman'in 2030'lu yıllarda hizmete girmesinin beklendiğini kaydetti.

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Wingman'in daha uzmanlaşmış Eurofighter EK ile birlikte çalışmasının yanı sıra, Luftwaffe'nin bir dizi hava savunma ve havadan karaya görev üstlenen diğer Eurofighter'ları ve sipariş ettiği F-35A stealth jetleri ile de çalışması bekleniyor. Görevinin zorlu doğasına rağmen Eurofighter EK, Luftwaffe'nin diğer savaş kodlu Eurofighter'ları gibi tek bir pilot tarafından kullanılacak.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Bu nedenle Wingman şeklinde bir yardımcı insansız hava aracının eklenmesi Eurofighter pilotunun üzerindeki yükü arttırmaktadır. Aynı zamanda, ilgili 'komuta uçağında' bulunan bir insan pilot, Wingman üzerinde her zaman kontrolü elinde tutacaktır.

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Schoellhorn bu sorunu çözmek için şirketin drone'u kontrol etme ve sağlayacağı verileri yönetme işini biraz daha kolaylaştırmak amacıyla yapay zekadan (AI) yararlanmak istediğini söyledi. Wingman için bu insanlı-insansız ekip teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere Airbus bugün bir savunma yapay zeka ve yazılım şirketi olan Helsing ile bir çerçeve işbirliği anlaşması imzaladığını doğruladı.

#8
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Helsing Eş CEO'su Gundbert Scherf, "Döngüde her zaman bir insan olacak olsa da, insansız bir görevin en tehlikeli kısımlarının yüksek derecede özerklik göreceğini ve bu nedenle yapay zeka gerektireceğini anlamalıyız" dedi. Schoellhorn, mevcut planlara göre Wingman'in Eurofighter ile aynı Eurojet EJ200 turbofan ile güçlendirileceğini, böylece kanıtlanmış bir güç kaynağı ve kullanışlı bir ortaklık sağlanacağını doğruladı.

#9
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Şu anda konsept uçağın elmas şeklinde bir egzoz açıklığına sahip olduğu görülüyor ve bunun EJ200'ün geleneksel nozuluyla nasıl entegre edileceği açık değil. Konsept uçağa daha yakından bakıldığında, düşük gözlemlenebilir tasarımının bir parçası olarak bir çift dahili silah bölmesine sahip olduğu da doğrulandı.

#10
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Bu aşamada ne tür ve kaç adet silah taşınacağı belli değil, ancak ölümcül ve ölümcül olmayan etkilerin (elektronik harp gibi) repertuarının bir parçası olacağı açık. Wingman ayrıca istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinin yanı sıra hedefleme için de sensörlerle donatılacak. Sergilenen konsept uçak kuyruksuz bir konfigürasyona sahip olsa da, Wingman'in bazı ölçekli modellerinin ve konsept sanat eserlerinin de bir çift dışa eğimli kuyruk kanadı ile gösterilmesi dikkat çekicidir.

#11
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Schoellhorn bu nokta sorgulandığında tasarımın halen devam etmekte olan bir çalışma olduğunu yineledi, ancak modüler olacağını belirterek, son halinde bile belki uçuş kontrol yüzeyleri de dahil olmak üzere konfigürasyonu değiştirmek için seçenekler olabileceğini öne sürdü. Schoellhorn, "Wingman bir dereceye kadar modüler olacak çünkü projenin erken bir aşamasındayız ve daha sonra bir uzmanlığa sahip olup olmayacağımızı göreceğiz" dedi.

#12
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Bu aşamadaki diğer seçenekler arasında harici silahların taşınması için pilonlar yer alıyor; bilgisayarda oluşturulan çizimlerde insansız hava aracının Paveway serisi hassas güdümlü bombalar ve Brimstone havadan karaya füzelerle donatıldığı görülüyor. Bu, stealth özelliklerinin hayatta kalmak için hayati önem taşımadığı türden görevler için faydalı ek yük kapasitesi sağlayacaktır.

#13
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Schoellhorn, Wingman'in "onu zarif ama rekabetçi kılan" bir fiyat etiketiyle geleceğini söyledi ve mürettebatlı bir avcı uçağının "üçte birine" mal olması gerektiğini belirtti. Bu, insansız hava aracının gözden çıkartılabilir olmaktan uzak olduğu anlamına geliyor - yani komutanlar birkaç farklı senaryoda kaybını kabul etmeye istekli olacaklar - ancak savaş kitlesini yararlı bir şekilde artıracak kadar uygun fiyatlı hale getirmelidir. Bu genel maliyet rakamı, ABD Hava Kuvvetleri'nin benzer İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) girişimi için hedeflediği rakamla tamamen aynıdır. Schoellhorn'a göre, Airbus'ın önceki askeri havacılık tasarımları açısından, "Son 20 yılda yaptığımız her şey ... Wingman'e aktı". Bu da Wingman'in Airbus Low Observable UAV Testbed (LOUT) programının önceki çalışmalarından yararlandığına işaret ediyor.

#14
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Gizli bir prototip aracı olan LOUT uçurulmadı, ancak şirket tarafından 2019'da kamuoyuna açıklanana kadar sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü. Bu noktada proje, şu ana kadar "çift haneli" bir yatırım yapan Airbus tarafından finanse ediliyor. Ancak Schoellhorn, Luftwaffe'nin bu sınıftaki bir insansız hava aracına olan ilgisinin karşılığını alacağı ve gelecekte bir sözleşme imzalayacağı konusunda umutlu. Schoellhorn, "Avrupa'nın sınırlarındaki mevcut çatışmalar hava üstünlüğünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Uzun yıllar boyunca Alman savunma harcamaları, Luftwaffe de dahil olmak üzere ordunun küçülmesine ve eski yeteneklerini kaybetmesine neden oldu. Almanya'da savunmaya yeniden önem verilmesi, Airbus Wingman'in bu değişen güvenlik ortamından yararlanmak için iyi bir konumda olmasını sağlayabilir. Bu arada Airbus, Wingman'i olgunlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini ve siparişlerin verilebileceği bir noktaya gelmeden önce tasarımda neredeyse kesinlikle daha fazla değişiklik göreceğimizi söylüyor. KAYNAK: GDH DEFENCE

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