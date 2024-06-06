Bayraktar Kızılelma'nın yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecekler

Gizli bir prototip aracı olan LOUT uçurulmadı, ancak şirket tarafından 2019'da kamuoyuna açıklanana kadar sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü. Bu noktada proje, şu ana kadar "çift haneli" bir yatırım yapan Airbus tarafından finanse ediliyor. Ancak Schoellhorn, Luftwaffe'nin bu sınıftaki bir insansız hava aracına olan ilgisinin karşılığını alacağı ve gelecekte bir sözleşme imzalayacağı konusunda umutlu. Schoellhorn, "Avrupa'nın sınırlarındaki mevcut çatışmalar hava üstünlüğünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi. Uzun yıllar boyunca Alman savunma harcamaları, Luftwaffe de dahil olmak üzere ordunun küçülmesine ve eski yeteneklerini kaybetmesine neden oldu. Almanya'da savunmaya yeniden önem verilmesi, Airbus Wingman'in bu değişen güvenlik ortamından yararlanmak için iyi bir konumda olmasını sağlayabilir. Bu arada Airbus, Wingman'i olgunlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini ve siparişlerin verilebileceği bir noktaya gelmeden önce tasarımda neredeyse kesinlikle daha fazla değişiklik göreceğimizi söylüyor. KAYNAK: GDH DEFENCE