Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Şimdiye kadar İHA'lar çoğunlukla casusluk, gözetleme veya kara saldırıları (Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da olduğu gibi) için kullanılıyordu. ABD, Çin veya İsrail gibi süper güçler bile, teknolojiye sahip olmalarına rağmen, böyle bir otonom BVR hava muharebe kabiliyetini kamuoyuna açıklamadılar. ABD, MQ-9 Reaper'ı esas olarak kendini savunma amacıyla kullanırken, Çin kara saldırılarına odaklanıyor. Türkiye, bu hamlesiyle otonom hava üstünlüğü İHA'ları kategorisinde varlığını ilan ediyor .