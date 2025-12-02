Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti
Bayraktar Kızılelma'nın tarihi test atışı Yunan basınında gündem oldu. Geostratigika, "F-16'lar için bir dönem sona mı eriyor? Bir savaş uçağını düşüren Türk İHA'sı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Pilotların kabusu gerçeğe dönüşüyor: Bir "makine" tetiği çekip savaşın kurallarını sonsuza dek değiştirdiği an" ifadeleri kullanıldı. İşte o haberden öne çıkan detaylar...