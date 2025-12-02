  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayraktar Kızılelma'nın tarihi test atışı Yunan basınında gündem oldu. Geostratigika, "F-16'lar için bir dönem sona mı eriyor? Bir savaş uçağını düşüren Türk İHA'sı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Pilotların kabusu gerçeğe dönüşüyor: Bir "makine" tetiği çekip savaşın kurallarını sonsuza dek değiştirdiği an" ifadeleri kullanıldı. İşte o haberden öne çıkan detaylar...

#1
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Son zamanlarda Türkiye'de dünya genelindeki hava kuvvetleri arasında ciddi endişelere yol açan bir gelişme yaşandı . Komşu ülke, geleneksel savaş uçaklarının hakimiyetinin yanına büyük bir soru işareti koyan bir başarıya imza attı. Özellikle, Türkiye'nin yeni insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma , havadan havaya füze kullanarak bir hava hedefini başarıyla vurdu. Bu sadece bir test değil, aynı zamanda insansız hava araçlarının hava hakimiyeti mücadelesine girişini simgeleyen tarihi bir an.

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Peki bu olay neden bu kadar kritik ve güç dengesi üzerindeki gerçek etkisi ne? Birçok ülkenin gelişmiş İHA'ları olmasına rağmen, çok azının bunu yapmaya cesaret edebildiği veya başarabildiği göz önüne alındığında, tam olarak ne olduğunu analiz etmek gerekiyor.

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Türk yapımı insansız savaş uçağı, kontrollü bir testte, düşman uçağını taklit eden bir jet-drone hedefini tespit etti, takip etti ve vurdu. Buradaki temel fark, silah donanımıydı. Kızılelma, sadece optiklerini kullanmakla kalmadı, aynı zamanda bir BVR (Görsel Menzil Ötesi) füzesi de fırlattı . Bu, drone'un bir hava üstünlüğü platformu görevi gördüğü, radar aracılığıyla hedefe kilitlendiği ve füzeyi çarpana kadar yönlendirdiği anlamına geliyor.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Şimdiye kadar İHA'lar çoğunlukla casusluk, gözetleme veya kara saldırıları (Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da olduğu gibi) için kullanılıyordu. ABD, Çin veya İsrail gibi süper güçler bile, teknolojiye sahip olmalarına rağmen, böyle bir otonom BVR hava muharebe kabiliyetini kamuoyuna açıklamadılar. ABD, MQ-9 Reaper'ı esas olarak kendini savunma amacıyla kullanırken, Çin kara saldırılarına odaklanıyor. Türkiye, bu hamlesiyle otonom hava üstünlüğü İHA'ları kategorisinde varlığını ilan ediyor .

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Kızılelma sıradan bir İHA değil. Yüksek İrtifa, Uzun Süreli Havada Kalışlı (HALE) stratejik bir platform. 40.000 fitin üzerindeki irtifalarda görev yapmasını sağlayan AESA radarı, elektronik harp sistemleri ve kameralarla donatılmış . Bu irtifada atmosfer direnci daha düşük olduğundan füzelere daha fazla menzil ve hız sağlarken, radar daha geniş bir kapsama alanına sahip.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Türkiye bu teknolojiye kısmen zorunluluktan dolayı itiliyor. F-35 programından çıkarılması ve eskiyen F-16 filosuyla Ankara, alternatif bir yol buldu: mümkün olan yerlerde insanlı savaş uçaklarını İHA'larla değiştirmek. Maliyet büyük ölçüde İHA'ların lehine. Modern bir savaş uçağı 100 milyon dolara mal olabilirken, Kızılelma gibi bir İHA bunun çok daha azına mal oluyor. Mantık basit: Bir sürü silahlı İHA gönderebilecekken neden bir pilotun hayatını riske atıyorsunuz?

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Savaşın denklemi kökten değişiyor. 4-5 konvansiyonel savaş uçağının 50 adet İHA'dan oluşan bir sürüye karşı savaşmak zorunda kaldığı bir senaryoyu düşünün. Savaş uçakları teknolojik olarak üstün olsa bile, rakiplerinin sayısı sistemlerinde doygunluğa yol açacaktır. Bir İHA'yı kaybetmenin maliyeti önemsizken, bir pilotun kaybı hesaplanamaz.

#8
Foto - Bayraktar Kızılelma ülkeyi ayağa kaldırdı: Kabus gerçeğe dönüşüyor, savaşın kuralları sonsuza dek değişti

Bu gelişme, gelişmeleri yakından takip eden Hindistan gibi diğer güçler için yeni veriler oluşturuyor. Astra tipi füzeleri insansız hava araçlarına uyarlama yeteneği ve Ghatak UCAV gibi programların geliştirilmesi, yarının savaş alanlarında hayatta kalmak isteyen her modern hava kuvveti için artık olmazsa olmaz hale geliyor. Hava muharebesinin yalnızca pilotların ayrıcalığı olduğu dönem sona eriyor gibi görünüyor.

