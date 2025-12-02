Bayraktar Kızılelma ile ilgili olay çıkış: 'Duymadım, bilmiyorum' diyerek, aptala yatıyor

Doktor tahlili alıyor eline.. Organların hepsi iflasın eşiğinde.. Böbrek, ciğer, kalp.. Aklınıza ne geliyorsa.. Kan değerleri.. Ve sağlık için önemli olan hangi kriter var ise.. Hepsi yerlerde sürünüyor.. Ama bu yerlerde sürünen verilerin sahibi olan kişi, dünyanın yapamadığını başarıyor, mesela 100 metrede birinci oluyor.. 5 km yarışta rekor kırıyor.. Yüzmede, rakiplerini geride bırakıyor.. Güreşte rakibini tuş ediyor.. Mümkün mü? Tabii ki mümkün değil.. Şunu söylerlerse, anlarız.. “Bazı veriler, iyi değil.. Bunları düzeltebilmemiz için, şunları şunları dikkate almalıyız.” Eyvallah.. Ama, “Öldük, bittik, mahvolduk” derseniz.. Ama dünyada kimsenin yapamadığı bir “ilk”, sizin “öldü” dediğiniz ülkede gerçekleştirilmiş olursa.. Size kimse inanmaz.. Hele hele. O “ilk”i özellikle gözlerden kaçırmaya çalışıyorsanız.. Bilinçli olarak, göstermiyorsanız.. Sahtekarlığınız tescillenmiş olur..