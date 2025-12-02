Bayraktar Kızılelma ile ilgili olay çıkış: 'Duymadım, bilmiyorum' diyerek, aptala yatıyor

Kendileri ile birlikte saf tutan, Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkan Sözcü’sü ve dier avanesinin Papa ziyareti sırasındaki sergiledikleri “milliyetçi” damardan hiç haberleri yokmuş gibi.. Gazetelerinin köşe yazıları, Papa’nın ülkesinden, komşu ülkeleriden, Batılı filozoflardan alıntılarla dolu.. Arkadaş, Papa’ya karşı çıkıyorsunuz.. Gizli bir planı var iddiasında bulunuyorsunuz.. Peki nasıl oluyor da, Papa ve benzerleri ile yol yürüyenlerin bize övgüsünü yapabiliyorsunuz. “Cumhuriyet erdemdir” diyen Örsan Öymen’den alıntılayayım, diğerlerini siz tahmin edin: “Yunan filozofları Aristoteles ve Platon.” “İngiliz filozof John Locke, İsviçreli Fransız Jean-Jacques Rousseau” “Thales, Anaksimandros, Anaksimenes ila Antik miletos kentleri..” Siz nerede yaşıyorsunuz? Yunanla yaşıyorsanız, Yunan’a aşık iseniz, İngiliz’e aşık iseniz, niye Vahdeddin’i suçluyorsunuz? Kızılelma’dan sevinç duymuyorsunuz, niçin İngiliz-Fransız filozofları bize rehber edindirmeye çalışıyorsunuz? Ve sabahtan akşama kadar, ülke ekonomisinin, bürokrasisinin, diplomasisisin her şeyin kötüye gittiğini iddia edenlere soralım.. Her şey kötüye giderken, nasıl oluyor da, dünyada bir “ilk”i başarabiliyoruz? Şöyle düşünün.. Doktora gidiyorsunuz..