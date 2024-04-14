Bayraktar kardeşlerle ilgili olay iddia! İkisinden de bu isteniyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Saydam, Bayraktar’ın İsrail’e jet yakıtı sattığı yolunda başlatılan tezviratın sebebini köşesine taşıdı. “Vecihi Hürkuş’u nasıl yıldırdılarsa… Ülkeyi demir ağlarla örülmesine getirdiği büyük katkıdan ötürü kendisine G. Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen soyadıyla Nuri Demirağ nasıl harcandıysa, nasıl ülkede yapılan tüm köprülere, Avrasya ve Marmaray tünellerine, İstanbul-İzmir Otobanına şiddetle karşı çıkmışlarsa… Bunlardan ne istemişlerse, Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerden de o istenmektedir…” ifadelerini kullanan Saydam, özetle şunları kaydetti: