Yapay zekâ açıkladı: Bu işleri yapanlar resmen para basıyor! İşte 2026’nın en çok kazandıran meslekleri Altında yükseliş başladı! 365 gün sadece patates yedi, sonucu görenler gözlerine inanamadı! Tam 50 kilo verdi ama asıl değişim başka Petrolde seri düşüş! Trump’a “Savaşı bitirme, devam et” diyen Arap ülkesi belli oldu: “Bu tarihi bir fırsat, İran’ı yerle bir edin” BYD bir türlü gelmezken Çinli devlerden Türkiye kararı! Hepsi 'bunu yapabilir miyiz' diye soruyor Mağara çatlaklarından çıkıyor! Uçan yılanlar bilim dünyasını şaşkına çevirdi Bayraktar TB3 ve PİRANA resmen tutuşturdu: Bunlar çok ciddi! Hükümetimiz, Türkiye’ye karşı hemen tedbir almalı
Yeniakit Publisher
Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız
Haber Merkezi

Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

Türkiye'nin savunma devi Baykar'ın ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken ortaya çıkardığı K2 kamikaze drone komşuda büyük tedirginliğe yol açtı.

1
#1
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) çözümlerine Baykar tarafından eklenen K2'yi ele aldı. İran'daki savaşın, karadan karaya füzelerin ve insansız hava araçlarının önemli yeteneklerini bir kez daha ortaya koymasının Yunanistan'ı endişelendirdiği ifade edildi.

#2
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

Haberde, İsrail'in kendi 'Demir Kubbe' uçaksavar koruma şemsiyesine ek olarak, son derece gelişmiş uçaksavar sistemleri ve savaş uçaklarıyla Amerikan uçaksavar korumasına sahip olmasına rağmen, şehirleri sürekli olarak İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından vurulduğu aktarıldı.

#3
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

Yunanistan'ın ise gelişmiş hava savunmasına sahip olmadığı, 'Aşil Kalkanı'nın oluşturulmasından sonra bile hava savunmasının Türkiye'nin karadan karaya füzeleri ve binlerce insansız hava aracından gelen tehditlerle başa çıkıp çıkamayacağı konusunda çeşitli soruları gündeme getirdiği vurgulandı.

#4
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

Baykar tarafından geliştirilen K2'ye karşılık Atina'nın, yerli savunma sanayisi kendi başına üretebilecek duruma gelene kadar, müttefik ülkelerden uzun menzilli 2000 km karadan karaya füzeler ve insansız hava araçları ile Ege için insansız deniz araçları ve insansız kara araçlarını büyük miktarlarda temin etmesi gerektiğinin altı çizildi.

#5
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

K2 Kamikaze İHA'dan da görüldüğü üzere Türklerin insansız hava araçlarının yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

#6
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

K2'nin Türkiye'nin insansız hava aracı saldırı portföyünü genişletme çabalarının devam ettiğini ve daha geniş menzilli ve kitlesel hassas vuruş yeteneklerine önemli yatırım yaptığını gösterdiği aktarıldı.

#7
Foto - Baykar'ın yeni silahı akıllarını aldı: Onunla başa çıkamayız

K2'nin nispeten büyük bir savaş başlığı taşıyarak küçük ve hazırlıksız pistlerden kalkış yapabilme özelliğine sahip olduğu, bu durumun operasyonel menzilin uzatılmasına ve daha yüksek etki gücüne sahip olduğunu gösterdiği ifade edildi. Platformun, birden fazla insansız hava aracının yüksek değerli hedeflere veya hava savunma sistemlerine karşı saldırıları koordine edebileceği ağ tabanlı operasyonlarda kitlesel konuşlandırma için tasarlandığı dile getirildi. KAYNAK: STAR

Ali

Sizi Yaradana kurban olayım. Sizi doğuran ana,emeğinize vesile baba CENNETEN ÇIKMASIN İNŞALLAH
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nam..
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
