Barış Alper’den şaşırtan hamle! O sektöre adım attı, ortak bile oldu

Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, saha dışındaki yatırımlarına bir yenisini ekledi. İstanbul Büyükada'da bulunan 4 yıldızlı bir otelde ortaklık payı satın aldı. Bu adımıyla Yılmaz, futbol kariyerinin yanı sıra iş dünyasına da adım atmış oldu. Son dönemde birçok futbolcunun gayrimenkul ve turizm sektörüne yatırım yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, Yılmaz'ın bu hamlesi sporcuların iş dünyasına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.