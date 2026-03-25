Ekonomi
8
EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaş için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. 2026 yılı itibarıyla güncellenen borçlanma ve ihya formülleri sayesinde, eksik prim günlerini tamamlayan sigortalılar için erken emeklilik hayali yeniden canlanıyor. Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasındaki yeni maliyetlere rağmen, doğru zamanda atılacak adımlar emeklilik tarihini yıllarca öne çekebiliyor.

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

EYT’den yararlanamayan ancak emeklilik için gün sayanlar için kritik süreç başladı. Eksik prim günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar için borçlanma formülleri yeniden gündeme gelirken, 2026 yılına ilişkin maliyet hesapları ve avantajlı seçenekler dikkat çekiyor.

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

2026 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücretteki artış ve mevzuat değişiklikleri, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın borçlanma maliyetlerini doğrudan etkiledi. 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olan 33.030 TL brüt asgari ücret ve bazı borçlanma türlerinde prim oranının yüzde 32'den yüzde 45'e yükseltilmesi, ödenecek rakamlarda değişiklikler yaşandı.

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

İşte 2026 yılı güncel borçlanma ve ihya rakamları: Kadın Doğum Borçlanması: Prim Oranı Değişmedi Kadın sigortalılar için doğum borçlanmasında uygulanan yüzde 32 prim oranı korunmuştur. Ancak asgari ücret artışı nedeniyle maliyetler yükselmiştir: Günlük En Düşük: 352,32 TL 1 Çocuk (720 Gün): 253.670,40 TL 2 Çocuk (1440 Gün): 507.340,80 TL

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

Yeni düzenleme ile askerlik borçlanması ve 5434 sayılı Kanun kapsamındaki memurların ücretsiz izin borçlanmalarında oran yüzde 45'e yükseltilmiştir. Günlük En Düşük: ~495,45 TL (Asgari ücretin brüt günlük tutarının yüzde 45'i üzerinden hesaplanır) 18 Ay (540 Gün) Askerlik: Yaklaşık 267.543 TL (Oran artışı nedeniyle maliyet önceki yıla göre yüzde 40'ın üzerinde artmıştır)

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

Bağ-Kur borçluları için en kritik değişiklik ihya oranında yaşandı. Daha önce asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanan ihya bedeli, artık yüzde 45 prim oranı ile tahsil edilmektedir. Aylık İhya Tutarı: 14.863,50 TL Günlük İhya Bedeli: ~495,45 TL Yurt dışı borçlanmasında oran zaten yüzde 45 olarak uygulanmaktaydı. 2026 asgari ücretiyle birlikte maliyetler güncellendi: Günlük En Düşük: 495,45 TL Aylık Borçlanma: 14.863,50 TL

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

Staj ve çıraklık dönemindeki sürelerin borçlanılmasına yönelik mevcut yasada bir değişiklik bulunmamaktadır; bu süreler hala malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında borçlanılamamaktadır. Ancak borçlanma kapsamındaki avukatlık stajı veya doktora süreleri için de yüzde 45'lik yeni oran geçerli hale gelmiştir.

Foto - EYT’yi kaçıranlara yeni formül: 1999 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı ardına kadar açıldı

2026 yılındaki bu yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyenlerin, her yıl sonu olduğu gibi başvurularını güncelleme öncesi yapmaları kritik önem taşıyor. Bu rakamların emeklilik tarihinize etkisini hesaplamak için SGK Emeklilik Robotu üzerinden kişisel verilerinizle sorgulama yapmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi ve resmi başvurular için e-Devlet SGK Borçlanma Sayfası üzerinden işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

